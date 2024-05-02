翻拍機密賣陸人 海巡女下士貪汙起訴

海巡署第六岸巡隊吳姓女下士，涉於值勤時以手機翻拍公務電腦內演練紀錄等機密文件，再以LINE 傳送給王姓大陸籍人士，獲取7.3萬元台幣(約2246美元)報酬，一度還想刺探葉姓同僚國防機密，遭拒絕；橋頭地檢署接獲海巡通報偵辦，依貪汙罪起訴。吳女上月遭海巡署免職。

檢方指出，吳女因缺錢在臉書 上找借貸機會，有不知名網友傳LINE連結，指可向「反美、反獨」王姓大陸籍人士借錢，但需協助偷拍國家機密文件。

吳被吸收，去年11月至12月期間，偷拍賤賣國防以外機密資料，如演練紀錄表、工作報告、研討會議資料等，分別獲得1萬9577元、3萬4530元及1萬9421元等報酬，以換算成泰達幣方式存於虛擬錢包中。

吳食髓知味，於屏東某站點守望哨執勤時，繼續翻拍關鍵設施相關資料，下崗時以LINE傳給大陸王姓男子，另為賺取50萬元介紹費，收集「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密情資，私下LINE傳訊刺探葉姓同僚能否接觸關鍵基礎設施的圖資、文件，遭葉拒絕。

檢方查出吳確實收受7萬3528元，觸犯貪汙、國家安全法等罪嫌；吳刺探同僚提供國防秘密的行為，雖未獲得應允，也未獲取陸方50萬元，仍屬貪汙既遂。

海巡署南部分署昨回應，吳姓女下士所涉案件，經檢方向法院聲押獲准已逾三個月，南部分署依陸海空軍軍官士官任職條例第九條規定免職，上月5日起生效。