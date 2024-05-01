「沒攻台時間表」王滬寧：沒人想打仗 就是好好交流

國民黨總召傅崐萁（左）等17位藍委4月27日與大陸全國政協主席王滬寧（右）會見，王滬寧強調，兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變。(本報資料照片)

國民黨 立法院黨團總召傅崐萁率藍營立委訪問中國大陸之行甫結束，陸方雖釋出善意，提供開放陸客赴馬祖觀光 等惠台承諾，仍傳大陸海警於金門海域執法，顯示陸方對台軟硬兩手策略作法並未改變。大陸全國政協主席王滬寧4月27日接見立委訪問團時表示，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。

台北中國時報報導，立委鄭正鈐與王滬寧會面時問及，3月時大陸召開全國兩會期間，國務院總理李強發表政府工作報告關於涉台論述部分，於「統一」前刪除「和平」二字，是否意謂陸方對台策略有所不同？王滬寧強調，兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。

報導說，立委王鴻薇就「九二共識」表示，必須要有一中各表的空間，否則國民黨續堅持九二共識在台灣會沒市場，有一中各表的空間，才能向台灣民眾強調兩岸交流重要性。據轉述，王滬寧對上述談話非常專心聆聽，但未做回應。

立委翁曉玲則盼多開放陸生來台。王滬寧對此議題頗感興趣，因他曾在上海復旦大學任教，支持兩岸青年交流，尤其是馬習會二次都強調兩岸年輕學子互相交流的重要性，兩岸年輕人能多來往、多交流，始能理解差異並不大。

本報系聯合報報導，國民黨立委陳玉珍昨表示，台方須了解中國大陸對台灣的目標沒有改變，兩手策略絕對不變，陸方雖稱會釋放更多的善意，但在硬的部分，比如軍機繞台、海警執法，不會停止。

民進黨 團幹事長吳思瑤質疑，傅崐萁聲稱兩岸破冰，但共機持續擾台、藝人赴陸表演遭取消，現在又有大陸海警在金廈海域威嚇；傅崐萁對赴陸團的成果洋洋得意，但檢視下來，都是換得非常局部的小恩小惠，禁不起檢驗，就別再「老傅賣瓜，自賣自誇」。

面對民進黨批評，傅崐萁說，民進黨靠意識形態執政，耗損台灣，喪失競爭力；國民黨團不畏民進黨抹黑及網軍側翼叫罵，回應基層民意，傾聽民意，承擔責任。

傅崐萁日前率團赴陸談論兩岸觀光及農產，也被質疑是否有談修「反滲透法」。前立委邱毅日前指出，前總統馬英九密會國民黨主席朱立倫時，雙方共識要廢除「反滲透法」，否則兩岸無法展開交流。面對媒體追問是否想修正反滲透法？朱立倫重申，「沒有聽過這件事情，所以就不回應了」。