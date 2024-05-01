520後陸將對台武嚇？國安局長：6至11月本就是軍演高峰

國安局長蔡明彥，5月1日到立院外交國防委員會報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型風險威脅」。（記者程嘉文／攝影）

國安局長蔡明彥今天到立院外交國防委員會報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型風險威脅」。會前媒體詢問，五二〇新政府上任，北京是否將發動軍演武嚇？蔡明彥表示，北京一貫策略是以和戰兩手施壓，配合灰色地帶威脅，藉以影響新政府走向。不過6至11月本來就是解放軍 例行演習的熱季，是否會藉口軍演對台灣壓力，是台方關注重點。

對於大陸政協主席王滬寧所說「沒人想打仗」的看法為何？蔡明彥說，維持台海和平是台方戰略目標，台海局勢穩定是國際各方的利益，包括對岸在內，希望兩岸一起合作。

對於美國政府官員表示，北京方面錯誤解讀聯合國 2758號決議案，打壓台灣參與國際社會空間。蔡明彥說，台方要清楚論述立場，加強友盟國際合作。

對於中國大陸新制訂「保守國家秘密法」，蔡明彥表示，大陸的新法針對秘密範圍廣泛，細節沒有說明，授權第一線人員權力，尤其大陸的國家安全工作推動，向來服從黨的領導。台方會注意此趨勢，並且加強對大陸的情報掌握，包括人員情報與技術情報。

記者追問，軍情局日前答覆立院，將人員情報作業方式，由過往的單線聯絡，改成「群體協作」，與國際情報慣例有所差距，國安局是否贊同此作法？蔡明彥說，國安局尊重軍情局的評估，未來會持續跟各單位交換意見。