我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

520後陸將對台武嚇？國安局長：6至11月本就是軍演高峰

記者程嘉文／台北1日電
國安局長蔡明彥，5月1日到立院外交國防委員會報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型風險威脅」。（記者程嘉文／攝影）
國安局長蔡明彥，5月1日到立院外交國防委員會報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型風險威脅」。（記者程嘉文／攝影）

國安局長蔡明彥今天到立院外交國防委員會報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型風險威脅」。會前媒體詢問，五二〇新政府上任，北京是否將發動軍演武嚇？蔡明彥表示，北京一貫策略是以和戰兩手施壓，配合灰色地帶威脅，藉以影響新政府走向。不過6至11月本來就是解放軍例行演習的熱季，是否會藉口軍演對台灣壓力，是台方關注重點。

對於大陸政協主席王滬寧所說「沒人想打仗」的看法為何？蔡明彥說，維持台海和平是台方戰略目標，台海局勢穩定是國際各方的利益，包括對岸在內，希望兩岸一起合作。

對於美國政府官員表示，北京方面錯誤解讀聯合國2758號決議案，打壓台灣參與國際社會空間。蔡明彥說，台方要清楚論述立場，加強友盟國際合作。

對於中國大陸新制訂「保守國家秘密法」，蔡明彥表示，大陸的新法針對秘密範圍廣泛，細節沒有說明，授權第一線人員權力，尤其大陸的國家安全工作推動，向來服從黨的領導。台方會注意此趨勢，並且加強對大陸的情報掌握，包括人員情報與技術情報。

記者追問，軍情局日前答覆立院，將人員情報作業方式，由過往的單線聯絡，改成「群體協作」，與國際情報慣例有所差距，國安局是否贊同此作法？蔡明彥說，國安局尊重軍情局的評估，未來會持續跟各單位交換意見。

解放軍 聯合國

上一則

女大生控私密處開刀5男觀摩 院方：不可能發生

下一則

遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案

延伸閱讀

賴清德喊話：盼中國面對台灣民選政府 兩岸自信交流

賴清德喊話：盼中國面對台灣民選政府 兩岸自信交流
不是台清交成 賴清德新內閣團隊 8人來自中興大學

不是台清交成 賴清德新內閣團隊 8人來自中興大學
賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴
賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

熱門新聞

高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

恐怖…台灣雪霸國家公園 湧現成千上萬馬陸大軍

2024-04-28 16:08
民進黨前主席施明德。(圖／本報系資料照)

施明德今晨火化 女兒：此後將每天陪伴父親

2024-04-30 10:10
林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）

新婚男越界軍中同袍車震不戴套 妻撞車怒抓姦

2024-04-24 21:00

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟