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藍委傅崐萁一行人剛返台大 陸海警巡查金門海域

台灣新聞組／台北30日電
傅崐萁（前排中）表示，在不斷溝通協調後，兩岸之間在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫；這只是個開始，未來會繼續努力。(記者黃仲明／攝影)
傅崐萁（前排中）表示，在不斷溝通協調後，兩岸之間在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫；這只是個開始，未來會繼續努力。(記者黃仲明／攝影)

就在國民黨立院黨團總召傅崐萁率領立委團訪問中國大陸回台隔天，陸方昨再度通報海警船到金門附近海域進行執法巡查，這次陸方還公布影片，揭露大陸海警喊話警告台方海巡船隻，要求「規範航行，否則後果由你船承擔」，頗具施壓意味。

傅崐萁一行共17名藍營立委28日深夜自大陸返台，訪問大陸期間，大陸文旅部宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊，為兩岸觀光旅遊全面重啟迎來曙光。

交通部長王國材昨在立院受訪表示，樂觀看待陸方這次拋出善意，但開放幅度比想像中差很多。他指出，疫情前，大陸有47個城市的民眾可以來台灣自由行，這次僅開放福建民眾至馬祖觀光；過去小三通，1年有30萬人次，其中9成都是前往金門，這次僅開放馬祖，等於是開放較少往來的部分。

針對業者希望解除6月後的禁團令，王國材表示，台灣已釋出善意，目前自由行旅客都能前往觀光，團客自3月1日至5月底，目前登記4000團、10萬人都可前往大陸觀光；他表示，團客跟自由行部分均已釋出善意，但陸方這次拋出的善意幅度太小，6月禁團令如何因應還需經跨部會討論。他重申，若陸方此次全面開放就沒問題，現在只有開放一個省，後續相關細節還要經跨部會討論再報告。

對於陸方僅開放馬祖未包括金門，金門立委陳玉珍日前證實，癥結點就是2月14日陸船翻覆事件沒有處理好。除了陸船翻覆事件尚未解決，3月18日還發生金門胡姓、吳姓釣客出海失聯，被大陸海警尋獲，其中具有軍人身分的胡姓釣客至今仍滯留大陸未歸。

大陸海警局昨晚發布，一支長約42秒影片，當中大陸海警局人員喊話台方海巡署「PP-10083艇」聲稱，「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔」，該名大陸海警人員還以當地方言再度喊話一次。影片還有大陸用望遠鏡監控台方船隻的畫面。

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