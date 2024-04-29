我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

陸僅鬆綁福建團客 陸委會：不符合對等開放原則

特派記者廖士鋒、記者侯俐安、陳政錄、胡瑞玲、周湘芸／台北29日電
大陸文旅部28日宣布，將開放福建民眾赴馬祖旅遊。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（本報資料照片）
大陸文旅部28日宣布，將開放福建民眾赴馬祖旅遊。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（本報資料照片）

中國大陸文旅部昨天藉國民黨立院黨團總召傅崐萁率16位黨籍立委訪問北京時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊；大陸海關總署昨天也宣布，將批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。陸委會回應表示，陸方以附加條件方式，不符合對等開放原則。

針對大陸接連宣布對台開放措施，台府、院昨天白天都未直接回應，稱交由陸委會與交通部回應，先定調「不符對等開放原則」，等同給陸方一個軟釘子。晚間陸委會再度回應，稱將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

據了解，陸委會、交通部等相關單位今召開跨部會議討論對策，但目前正值新舊政府交接期間，新政府的意志會是關鍵。

陸委會昨天以新聞稿回應指出，陸方以附加條件方式，不符合對等開放原則，不是觀光旅運常態，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定。交通部長王國材昨天表示，樂見中方有善意回應，但相關安排不符合對等開放原則。觀光署長周永暉說，未來樂見全面開放兩岸觀光。台灣業者則向政府喊話，希望6月1日禁團令能夠解除。

大陸對台開放新策 製表／大陸中心、生活文教中心
大陸對台開放新策 製表／大陸中心、生活文教中心

陸方將批准台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸，陸委會強調農產品檢疫涉及公權力事項及技術問題，須由雙方主管部門溝通才能務實解決，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農漁業統戰的工具，不要「先卡住、再施惠」。

大陸文旅部副部長饒權昨天會見傅崐萁一行時宣布，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團客旅遊。

大陸交通部隨後發布，海峽兩岸航運交流協會昨透過既有管道，促請台方恢復兩岸海上客運直航。陸方指出，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利兩岸同胞正常往來。大陸國台辦指出，具體包含五條海上客運直航航線（平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線）及天津等30個大陸直航航點。

目前兩岸直航定期航班航點僅15個，此次大陸要求恢復天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥等30個航點。

大陸移民管理局昨天也宣布，5月6日起推出「便民利企」出入境管理六項政策措施，包括試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發「赴台證」。此舉可能是大陸為下一步擴大開放預作準備。

觀光 國民黨 移民

上一則

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

延伸閱讀

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」
結束馬拉松式訪陸返台 傅崐萁：兩岸迎來春暖花開

結束馬拉松式訪陸返台 傅崐萁：兩岸迎來春暖花開
中國開放福建赴馬祖旅遊 推團客赴台 陸委會回應了

中國開放福建赴馬祖旅遊 推團客赴台 陸委會回應了
傅崐萁等立委參觀北京車展 中國民眾頻問「他是誰？」

傅崐萁等立委參觀北京車展 中國民眾頻問「他是誰？」

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
「日月潭一等高」與當地漁民合作捕獲重達16斤半的抱卵母魚虎，肚子胖到簡直快撐爆。圖／擷取自臉書專頁「日月潭一等高」

肚裡都是卵？日月潭逮獲近10公斤大魚虎 肚子胖到快撐爆

2024-04-21 14:10
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消