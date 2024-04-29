陸僅鬆綁福建團客 陸委會：不符合對等開放原則

大陸文旅部28日宣布，將開放福建民眾赴馬祖旅遊。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（本報資料照片）

中國大陸文旅部昨天藉國民黨 立院黨團總召傅崐萁率16位黨籍立委訪問北京時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊；大陸海關總署昨天也宣布，將批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。陸委會回應表示，陸方以附加條件方式，不符合對等開放原則。

針對大陸接連宣布對台開放措施，台府、院昨天白天都未直接回應，稱交由陸委會與交通部回應，先定調「不符對等開放原則」，等同給陸方一個軟釘子。晚間陸委會再度回應，稱將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

據了解，陸委會、交通部等相關單位今召開跨部會議討論對策，但目前正值新舊政府交接期間，新政府的意志會是關鍵。

陸委會昨天以新聞稿回應指出，陸方以附加條件方式，不符合對等開放原則，不是觀光 旅運常態，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定。交通部長王國材昨天表示，樂見中方有善意回應，但相關安排不符合對等開放原則。觀光署長周永暉說，未來樂見全面開放兩岸觀光。台灣業者則向政府喊話，希望6月1日禁團令能夠解除。

大陸對台開放新策 製表／大陸中心、生活文教中心

陸方將批准台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸，陸委會強調農產品檢疫涉及公權力事項及技術問題，須由雙方主管部門溝通才能務實解決，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農漁業統戰的工具，不要「先卡住、再施惠」。

大陸文旅部副部長饒權昨天會見傅崐萁一行時宣布，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團客旅遊。

大陸交通部隨後發布，海峽兩岸航運交流協會昨透過既有管道，促請台方恢復兩岸海上客運直航。陸方指出，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利兩岸同胞正常往來。大陸國台辦指出，具體包含五條海上客運直航航線（平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線）及天津等30個大陸直航航點。

目前兩岸直航定期航班航點僅15個，此次大陸要求恢復天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥等30個航點。

大陸移民 管理局昨天也宣布，5月6日起推出「便民利企」出入境管理六項政策措施，包括試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發「赴台證」。此舉可能是大陸為下一步擴大開放預作準備。