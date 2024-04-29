我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

記者 侯俐安
大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，是小利小惠還是融冰契機，就在賴清德的一念之間。圖為中國東方航空停泊桃機。（記者黃仲明／攝影）
大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，是小利小惠還是融冰契機，就在賴清德的一念之間。圖為中國東方航空停泊桃機。（記者黃仲明／攝影）

國民黨立委登陸，北京28日對台釋出多項政策利多，民進黨可以解讀對岸施小惠與搞統戰，也能視為緩和兩岸僵局的融冰契機，善意與敵意的拿捏，在準總統賴清德手中。

1月13日總統大選揭曉以來，原本就冰封的兩岸關係，難題一道道出現，先是陸方可能中止ECFA，接著諾魯與台斷交；台方原訂3月解除的赴陸旅遊禁團令，2月突然宣布不開放了，理由是陸方迄今未安排陸客旅行團來台，又片面改變M503等航路運行方式；緊接著又有金門翻船事件。

賴清德近來向大陸喊話，要有自信面對台灣人民託付的民選合法政府，內閣人事鋪排也傳達一定程度的善意。不過，過去八年兩岸官方往來中斷，進一步影響各式交流，衝擊民生與觀光，加上雙方無法溝通、缺乏互信，敵意螺旋不斷加深，美方多次示警，將台海列為第一級風險。

冰封的兩岸關係，讓國民黨能有所發揮。國民黨團總召傅崐萁帶領16位立委赴陸三天，接連傳來善意回應；陸委會對於僅開放馬祖觀光，稱是「極度縮小開放對象」，綠營立委也酸是「小利小惠」。但話說回來，執政黨缺乏溝通管道，連馬祖也開放不了，反而讓國民黨能站在「民進黨做不到的事」制高點。

兩岸觀光交流的膠著點，在於大陸稱台方未解除「禁團令」；台方則堅持要對等開放，須等大陸宣布全面開放團客來台。兩岸交流中善意與敵意的拿捏，本來就是極其複雜，雙方如打乒乓球，漏接一次，就錯過時機。雙方因為缺乏互信，必須一點一滴進行，極小的善意也是善意。

前總統馬英9日前訪陸，大陸國家主席習近平說出「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，釋出交流善意；國民黨團此行，陸方提出具體方案，等待民進黨接球。此時正逢新舊政府交接，如何在民間與政黨搭橋時借力使力，在交往與對抗之間找到緩衝空間，準總統賴清德意志將是關鍵。兩岸能否降低敵意，端看賴的起手式。

國民黨 賴清德 觀光

上一則

陸捐花蓮組合屋 內政部長：先調查災民意願

下一則

陸僅鬆綁福建團客 陸委會：不符合對等開放原則

延伸閱讀

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」
開議期間藍委堅持赴陸 柯文哲：北京與國民黨應有默契

開議期間藍委堅持赴陸 柯文哲：北京與國民黨應有默契
新聞評論／解兩岸黑羊白羊僵局 賴清德要有交流自信

新聞評論／解兩岸黑羊白羊僵局 賴清德要有交流自信
指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
「日月潭一等高」與當地漁民合作捕獲重達16斤半的抱卵母魚虎，肚子胖到簡直快撐爆。圖／擷取自臉書專頁「日月潭一等高」

肚裡都是卵？日月潭逮獲近10公斤大魚虎 肚子胖到快撐爆

2024-04-21 14:10
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消