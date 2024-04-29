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馬祖是前菜 廖先翔：盼兩岸從小處堆疊善意

記者鄭媁、張睿廷、林銘翰、陳洛薇、黃仲明／台北29日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，一行人於28日深夜自北京搭機返台。（記者黃仲明／攝影）
國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，一行人於28日深夜自北京搭機返台。（記者黃仲明／攝影）

陸方昨天對台釋出開放觀光與農產品進口等措施，此次隨團赴陸的國民黨立委廖先翔表示，馬祖觀光只是前菜，此行最大收穫是獲得陸方承諾，只要恢復與福建平潭的海運載客直航，陸方即開放福建團客赴台灣觀光，且不限海、空運；陸方認為善意的回應相當重要，彼此從小項目開始堆疊善意，後續沒什麼不能談的，如果民進黨政府願意，相信很快可全面開放陸方團客赴台觀光。

據了解，陸方願意開放大陸團客赴台旅遊，但先從分區試辦開始，所以首波選定馬祖。針對此行爭取陸方開放大陸團客赴台旅遊，以及解禁台灣農漁產品銷陸禁令，國民黨團總召傅崐萁代表國民黨方與陸方的溝通，早自兩個月前就開始。

隨行的國民黨立委王鴻薇說，福建有逾4000萬居民，旅客能量相當大，對觀光業將成重要及時雨。民眾黨立委林國成說，這個動作可以解讀為陸方恢復善意，至於未來是否會全面開放觀光，也能看作是一個起手式，是好事一件。

至於農漁產品進出口部分，廖先翔轉述陸方說法指出，過去有些農產品遭禁止輸入陸方，主因在於蟲害，不過陸方現釋出善意，希望台灣提供計畫，告訴他們要如何根治相關問題，只要有計畫，一定認真審視，大陸對此表達開放態度。

來源：聯合新聞網

藍委訪問團結束訪中行程，一行人於昨天深夜自北京搭機返台。傅崐萁表示，國民黨團17名立委經過馬拉松式的會談，在不斷溝通協調後，兩岸終於迎來了春暖花開，在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫。

傅崐萁強調，過去八年的斷線，經由這次這麼短的時間內，能夠有豐碩成果，他對社會各界的期待深表感謝，「當然這只是一個開始，我們還會繼續努力」，國民黨再次向各界表達有信心、也願意為所有人民來做，希望兩岸未來一起打破過去的寒冬，迎向新的春暖花開時刻。

觀光 國民黨 馬拉松

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