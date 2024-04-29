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回應解除禁團令善意？交長：陸開放幅度比想像中差很多

記者胡瑞玲／台北29日電
交通部長王國材29日表示，陸方雖拋出善意，但幅度太小，盼恢復到疫情前47個城市都能來台觀光的情況。（記者胡瑞玲／攝影）
交通部長王國材29日表示，陸方雖拋出善意，但幅度太小，盼恢復到疫情前47個城市都能來台觀光的情況。（記者胡瑞玲／攝影）

大陸文旅部昨宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光，業者認為陸方已釋出善意，台灣政府應「接好球」，先解除台灣赴陸禁團令。交通部長王國材今表示，儘管陸方已拋出善意，但開放幅度比想像中差很多，盼回到疫情前的往來，相關細節須經跨步會討論再來報告。

王國材今赴立法院交通委員會審查道路交通管理處罰條例第七條之一、第六十三條及第六十三條之二條文修正草案案，會前聯訪時針對大陸開放福建至馬祖觀光一事表示，樂觀陸方這次拋出善意，但開放幅度比想像中差很多。

王國材指出，疫情前，大陸有47個城市的民眾可以來台灣自由行，這次僅開放福建民眾至馬祖觀光；過去小三通一年有30萬人次，其中九成都是前往金門，這次僅開放馬祖，等於是開放較少往來的部分。台方是期待兩岸能恢復過去的往來，台灣都已做好各項準備，希望恢復到過去的水準。

針對業者喊話解除6月後組團赴陸的禁團令，王國材表示，台灣已釋出善意，目前自由行都能前往觀光，而團客自3月1日至5月底，目前登記有4000團10萬人都能前往大陸觀光，團客跟自由行部分均已釋出善意，但陸方這次拋出的善意幅度太小，6月禁團令如何因應還需經跨部會討論。

對於陸方促請台方恢復兩岸海上客運直航及天津等30個大陸直航航點，王國材說，海空直航與觀光息息相關，目前有15個直航點及13個包機點，13個包機點目前一台飛機都沒有包機，直航點去年有六成，今年因開放團客，達到六成五，「若兩岸觀光沒有全面開放，開放再多航線都是空機」，這是一體兩面。

王國材重申，若這次陸方是全面開放就沒問題，現在只有開放一個省，後續相關細節還要經跨部會討論再做報告。

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