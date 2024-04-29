解放軍機擾台僅離40km 史上最近

圖為台軍機過去監控共機。圖／國防部提供

中國大陸對台釋出開放農產、研擬觀光客來台等正面措施，但解放軍 在海峽當面的逐步進逼，動作並未停止。解放軍海空軍27日又在台灣周邊舉行「聯合戰備警巡」，共有12架次飛機超越海峽中線，最近時曾飛到基隆西北方37浬（海里），約合68.5公里。據此推算，距離本島北海岸的最短距離，曾經只剩40公里。這是台國防部 發布解放軍動態以來，距離最接近的一次。

國民黨 前立委林郁方解讀，秀肌肉展現武力的同時，也強調可溝通，是國際政治上常見的兩手策略，美國對付大陸也是如此；北京固然要向台獨色彩的民進黨政府施壓，也不希望對台灣做得太絕，所以利用這次國民黨立委來訪的機會，釋出農產品銷售、觀光客開放之類利多，同時軍方在台灣周邊操演還是照舊。

台國防部27日宣布，從早晨9時30分起，陸續偵獲解放軍蘇30、空警500及無人機等各型機種，總計22架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線進入台灣北、中部空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。據統計，到28日清晨6時為止，偵獲解放軍軍機數量仍為22架次，顯示對方下午之後未再出海，軍艦則為4艘次。

依據台國防部發布的示意圖，解放軍軍機分為兩批，一批在浙江南部外海，共8架次，逾越中線兩架次；另一批14架次，則在福建北部外海，其中10架次越線，最深入位置已達基隆西北方37浬，約合68.5公里。以其方位推算，距離北海岸富貴角一帶，約僅40公里。

解放軍每月會在台灣附近舉行3至4次聯合戰備警巡，當日越線情況往往比平日更明顯。