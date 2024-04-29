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解放軍機擾台僅離40km 史上最近

記者程嘉文、陳熙文／台北29日電
圖為台軍機過去監控共機。圖／國防部提供
圖為台軍機過去監控共機。圖／國防部提供

中國大陸對台釋出開放農產、研擬觀光客來台等正面措施，但解放軍在海峽當面的逐步進逼，動作並未停止。解放軍海空軍27日又在台灣周邊舉行「聯合戰備警巡」，共有12架次飛機超越海峽中線，最近時曾飛到基隆西北方37浬（海里），約合68.5公里。據此推算，距離本島北海岸的最短距離，曾經只剩40公里。這是台國防部發布解放軍動態以來，距離最接近的一次。

國民黨前立委林郁方解讀，秀肌肉展現武力的同時，也強調可溝通，是國際政治上常見的兩手策略，美國對付大陸也是如此；北京固然要向台獨色彩的民進黨政府施壓，也不希望對台灣做得太絕，所以利用這次國民黨立委來訪的機會，釋出農產品銷售、觀光客開放之類利多，同時軍方在台灣周邊操演還是照舊。

台國防部27日宣布，從早晨9時30分起，陸續偵獲解放軍蘇30、空警500及無人機等各型機種，總計22架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線進入台灣北、中部空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。據統計，到28日清晨6時為止，偵獲解放軍軍機數量仍為22架次，顯示對方下午之後未再出海，軍艦則為4艘次。

依據台國防部發布的示意圖，解放軍軍機分為兩批，一批在浙江南部外海，共8架次，逾越中線兩架次；另一批14架次，則在福建北部外海，其中10架次越線，最深入位置已達基隆西北方37浬，約合68.5公里。以其方位推算，距離北海岸富貴角一帶，約僅40公里。

解放軍每月會在台灣附近舉行3至4次聯合戰備警巡，當日越線情況往往比平日更明顯。

民進黨立委王定宇認為，中國大陸對台採取的策略是和戰兩手，戰的部分是軍機灰色地帶騷擾、國際空間打壓，甚至在經貿上用不符合國際規範的方法去糟蹋台灣的農產品；國民黨這些立委跑到中國大陸去，對台灣被壓迫毫無幫助，反而成了中共和戰兩手的棋子，對台灣統戰。

台國防部公布4月27日6時至28日6時的解放軍動態圖，越過中線共機曾飛抵基隆西北...
台國防部公布4月27日6時至28日6時的解放軍動態圖，越過中線共機曾飛抵基隆西北方37海里。圖/國防部提供

解放軍 國防部 國民黨

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