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美對台軍售遲交 傳統武器最嚴重達108.7億美元

編譯高詣軒、茅毅／綜合報導
美國老虎小組日前對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。(本報資料照片)
美國老虎小組日前對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。(本報資料照片)

香港南華早報27日報導，據華府智庫卡托研究所3月報告，台灣向美訂購191億美元武器大量積欠，遲未交貨，其中部分甚至延遲達10年或更久，最大宗是108.7億美元的傳統武器，其次是54億美元的不對稱武器和28.4億美元的彈藥。分析家提醒，若台灣僅仰賴外國軍售，前述武器延遲交貨將對台造成不利影響。

交付延宕的不對稱武器包括岸置魚叉飛彈、MQ-9B無人機與刺針飛彈；傳統武器部分則包含F-16/D第70批次戰鬥機與M1A2T艾布蘭戰車；彈藥部分有AGM-84H防區外增程攻陸型飛彈系統、MK-48重型魚雷及AIM-9X第二批次飛彈。

美國國會和台灣分析家擔憂，交貨延遲不利台灣備戰。國防部長邱國正日前被問到美對台軍售交付問題時說，美國很多步調都在強化，像五角大廈成立「老虎小組」等。美防長奧斯丁曾稱新冠疫情、俄烏戰爭和供應鏈中斷等是遲交主因。

聯邦眾院外委會亦成立跨黨派老虎小組，據其2月報告，軍售案延宕恐危害美國國安；19項國會批准的對台軍售要2027年或更晚交付，有些還未指定預計交付日。

眾院 疫情 五角大廈

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