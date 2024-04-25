賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

總統當選人賴清德26日將公布第六波新政府人事。（本報資料照片）

準總統賴清德 今天將公布第六波新政府人事，據了解，國安團隊「蔡規賴隨」態勢鮮明，外交部長將由總統府秘書長林佳龍轉任、現任外長吳釗燮出任國安會秘書長、國防部 長由現任國安會秘書長顧立雄轉任、陸委會主委由海基會副董事長邱垂正出任，國防部前部長嚴德發接任退輔會主委；此外，蔡英文愛將、總統府副秘書長黃重諺可望轉任國安會諮委。

國安相關人事公布前夕，賴清德昨在民進黨 中執會特別針對兩岸關係表示，「承諾不變、善意不變」，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作；在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。

賴清德也提到，中方上周片面啟用W122、W123航線，不僅未和台方事先溝通，也影響民航飛行安全；中方持續片面改變台海現狀，在國際上擠壓台灣聲音，對於區域的穩定與和平、以及兩岸人民的福祉沒有幫助。他呼籲，中國為營造兩岸人民的繁榮和幸福，應負起區域大國應有的更多責任。

民進黨中執會昨邀請台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強專案報告。賴清德指出，推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，才能維護台灣的主權與民主自由，台灣過去八年制定了包括「反滲透法」和「國安五法」，來防堵中國的分化破壞；若國台辦一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。

賴認有2支勞力士

此外，賴清德的名貴手表是否依法申報財產，成為在野黨攻擊焦點。據轉述，賴清德昨在民進黨中執會主動證實他有兩支勞力士，一支是當選國大代表時，表姊送他的，但後來弄丟了；另一支勞力士則是他自己買的，當年價格大概十萬元（台幣，下同）左右，兩支表都未達法定財產申報的20萬元標準，「不是媒體報的那種最高等級」。

據轉述，賴清德表示，他第一次戴手表是國中畢業時媽媽送的，價格幾百元；後來選上國大，表姊送了他一支勞力士，但後來不知跑哪裡去了。

賴清德並指出，萬里老家最近鑑價結果出爐，房舍價值只有17萬元，當時卻被打成「萬里帝寶」，相當荒謬，甚至現在要去找信託，因為價值太低，還沒有人願意承作。