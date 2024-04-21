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新聞評論／立法院會期中訪陸 藍委正當性何在？

聯合報社論
國民黨立法院黨團總召傅崐萁，25日將率國民黨立委團訪陸。（本報資料照片）
國民黨立法院黨團總召傅崐萁，25日將率國民黨立委團訪陸。（本報資料照片）

繼前總統馬英九成功訪陸並舉行「馬習二會」後，國民黨立院黨團總召傅崐萁也宣布將在4月25日至28日訪陸。雖然在兩岸關係緊張之際，兩岸互訪交流有其正面意義，但傅崐萁此時率藍委訪陸，不僅正當性不足，而且可能適得其反。

此時正值立法院會期中，而傅崐萁的訪陸團還恰好會遇到一次立法院院會。目前國民黨僅是立院脆弱且未過半的多數，任何藍委出行，都將使國民黨的些微人數優勢瞬間消失。如果民進黨此時發動議題突襲，其後果將只能由傅崐萁和所有藍委承擔。民眾黨團總召黃國昌就擔心，民進黨團議事策略靈活，真的發生什麼事，「表決必輸」。傅崐萁煞有介事警告民進黨勿突襲，只是徒增笑柄。

14日立法院院會年改復議案表決大戰，就是一個教訓。當時有六位國民黨立委在甲級動員令下仍請假缺席，造成表決數度平手，必須由正副院長加入表決才過關，否則國民黨要怎麼向軍公教警消交代？會後國民黨團書記長洪孟楷義正嚴詞表示，「甲動沒有任何理由請假」，「不存在所謂委員跟黨團請假」，「既然發起甲動，就不會允許任何委員請假」。如果在傅崐萁等人訪陸期間，國民黨團必須發起甲動，難道要自打嘴巴，允許訪團成員請假？還是無論如何都不發起甲動？

何況即便不計政治運作因素，立法院開議期間，立委首要之務就是開會，這也是立委最重要的職責。過往立委若要出訪，大多擇定在休會期間進行。傅崐萁訪陸團在開會期間出訪，難脫怠忽職守之嫌。

此外，4月3日花蓮大地震，災情慘重，從中央到地方，莫不以救災和重建為要。傅崐萁曾任花蓮縣長，亦是花蓮縣選出的現任立委。此時急著出訪，必定招致物議，無論對國民黨、立院黨團或傅崐萁個人，都不會是加分，只是減分。

其實民進黨已展開對國民黨的又一輪猛攻，痛批藍委是「薪水小偷」；更傳出有原本答應加入訪團的國民黨立委萌生退意。國民黨資深立委賴士葆便表示自己「會期期間不出國」。顯見此時訪陸，已對黨團團結投下不安定因子。傅崐萁既是黨團總召，怎會讓自己成為不團結的因子？

傅崐萁訪陸理由是推動兩岸對話與和平，「政府不做，自己來做」，還說這一趟主要是探視台商、參訪大陸企業，並談台灣農漁產品出口事宜。然兩岸緊張已久，關鍵在執政黨態度與政策，豈是在野立委一趟出訪能夠化解？參訪企業、談農漁產品出口，更不是「現在不去就不用談了」。這些冠冕堂皇的理由，都無法解釋為何此時非去不可。

而國民黨中央竟還為此訪團背書，不但稱「樂見國會同志肩負起維繫兩岸民間良善對話責任」，還強調傅崐萁是以「國民黨政策會執行長及立法院黨團總召身分」前往，也就是授權傅崐代表國民黨出訪。國民黨是未能認清政治情勢與責任義務，還是全黨被少數人裹脅？

平心而論，國民黨雖是在野黨，但在過去基礎上，仍可在兩岸和平與交流扮演積極主動角色；此次馬英九訪陸的「馬習二會」，就是明證。不過，兩岸交流若是一窩蜂為訪而訪，甚至以面見對岸大員為出訪目的，那就可能反使良性互動成了狗尾續貂。

國民黨應該扮演兩岸和平與交流的推手，國民黨立委尤應力促兩岸交流對話，但卻無必須在會期中出訪的急迫性；為人民守住立院才是第一要務。國民黨中央亦應肩負約束黨內成員責任，才不會辜負人民讓其成為「國會第一大黨」的託付。

國民黨 民進黨 馬英九

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