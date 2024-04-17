我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

話劇「尋味」開演 一碗牛肉麵 煮進台灣老兵的鄉愁

台灣新聞組／即時報導
話劇「尋味」，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。(本報系北京傳真)
話劇「尋味」，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。(本報系北京傳真)

話劇「尋味」日前在中國國家大劇院溫情開演，藉著一碗牛肉麵裡蘊藏著的對母親的思念，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。

「尋味」首演於2023年，由中國大陸劇作家龔應恬、台灣導演李宗熹聯合編劇，李宗熹執導，曾黎、李志希等多位兩岸演員共同主演。創排之初，「尋味」便決定集結兩岸藝術家，醞釀一個溫暖寫實的故事：李金標是當年國民黨第177師北平團的一名老兵，1992年夏末，他終於帶著兒子一家回到了日思夜想的故土。

許多人將自己的見聞與經歷投影在「尋味」中。李宗熹的奶奶是江蘇南通人，1949年去往台灣。在李宗熹的印象裡，奶奶做的家鄉名菜獅子頭格外地道鮮美，那是他心中永遠不變的家的滋味。「尋味」裡有李宗熹對奶奶的追憶，也有台灣演員李志希對父輩的致敬。李志希的祖父是清末有名的花臉演員，其四子皆投身梨園。李志希的父親李環春1949年赴台灣演出，此去竟是數十年的長別。直到1985年李志希的祖父病逝，李環春都未能趕回見最後一面，李志希覺得，那或許是父親畢生最難忘懷的痛楚。

李志希飾演的李金標如同父親在戲劇世界的化身。今年3月，「尋味」在上海中國大戲院上演，李志希驚喜地發現，1948年，父親也曾在這裡登台，「那是他最後一次在大陸演出。」在舞台上，李志希好像能看見父親的樣子—16歲的少年，扮成了天兵天將，冥冥之中似乎有種力量，把父子倆緊緊牽引。

兩岸的血肉相連既在戲中，也在戲外。劇組像一個大家庭，彼此關照，親密無間。「李宗熹導演像一個戲瘋子，他的要求非常細膩，從台詞、形體、眼神上一點一點去摳。」演員曾黎說。

製作人唐麗華則起初與李宗熹「理念不合」，不同於學院派對「話劇」的理解，李宗熹秉承著另一種類型的娓娓道來，總是「溫溫的」，「我們兩個在電話裡吵過架，各執己見，但明白大家都是為了藝術。」

「尋味」從無到有一路走來，「衝突」不勝枚舉，但最終，它站上了國家大劇院的舞台。

「我們沒想到能在這裡演繹自己的悲歡喜樂，非常感慨，也由衷希望「尋味」未來能走得更高更遠。」唐麗華說。

國民黨

上一則

開全台離島先例 小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

下一則

白營前發言人楊寶楨 接基隆政策推廣大使

延伸閱讀

話劇「柳暗花明」華府公演場場爆滿

話劇「柳暗花明」華府公演場場爆滿
39歲喬杉扮高中生 被嫌「辣眼睛」

39歲喬杉扮高中生 被嫌「辣眼睛」
和楊子姍組CP像父女？ 39歲喬杉扮高中生 被嫌「辣眼睛」

和楊子姍組CP像父女？ 39歲喬杉扮高中生 被嫌「辣眼睛」
37華裔退伍軍人 獲紐約州府越戰表彰

37華裔退伍軍人 獲紐約州府越戰表彰

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
馬習二會是否有助改善或緩和兩岸關係，受到關注。圖為台前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂和中共總書記習近平舉行會談前，兩人握手寒暄。記者廖士鋒／攝影

馬習二會後 台灣學者分析：四大安全閥助兩岸減壓

2024-04-10 08:41

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈