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卓榮泰組閣前 陸重提卓前助理鄭宇欽間諜案 時機引關注

記者謝守真、侯俐安／台北15日電
在準行政院長卓榮泰即將就任前，大陸國安部重提台籍教授鄭宇欽「間諜案」。（取材自大陸國安部影片）
在準行政院長卓榮泰即將就任前，大陸國安部重提台籍教授鄭宇欽「間諜案」。（取材自大陸國安部影片）

4月15日是中國大陸「國家安全教育日」，大陸國家安全部昨天發布「十大反間諜案例」專題展播，重提於2019年4月遭中方以「間諜罪」逮捕的台籍教授鄭宇欽是民進黨前主席卓榮泰的前助理，並稱鄭是「虛偽的教授」。由於卓榮泰即將就任賴政府首任行政院長，大陸國安部動作引起關注。

針對此事，卓榮泰昨天並未透過發言系統作出回應。

在大陸國安部發布的十大典型間諜案中，還有鄭宇欽在鏡頭前公開認罪畫面。（取材自大陸...
在大陸國安部發布的十大典型間諜案中，還有鄭宇欽在鏡頭前公開認罪畫面。（取材自大陸國安部影片）

2020年10月，鄭宇欽在大陸央視新聞公開認罪，他當時自稱是卓榮泰的助理。卓榮泰當時則透過臉書表示，他從無此助理，也不認識此人，並要求中共尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名。

大陸國家安全部昨列出大陸安全機關近年破獲的十大違反國家安全典型案例，稱要樹牢民眾的反間防諜意識，讓間諜無處遁形。

就鄭宇欽案，大陸國安部稱，鄭在讀書期間對情報學產生興趣，之後前往捷克查理大學攻讀博士學位，期間與台灣國安局人員結識，並將自己撰寫的情報機構研究文章發給對方；四年後鄭宇欽回到台灣又結識軍情局人員，對方要鄭多創造機會去大陸蒐集情報，為完成任務，鄭多次入境中國大陸並為台灣情報機關物色「可策反」的大陸人員。

大陸國安部還稱，當時鄭宇欽非常清楚自己在做什麼，刻意將台軍情局人員聯繫方式標註為「退稅中心」，並以化名簽收間諜經費。

在鄭宇欽建議下，台軍情局還在捷克成立「中歐政治經濟研究所」，讓其擔任該所負責人，以便蒐集情報。鄭在影片中說，「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多國際組織會議」。

2019年4月鄭宇欽入境中國大陸時，被以涉嫌「間諜罪」遭大陸國安機關逮捕，後遭判處有期徒刑七年。

大陸國安部發布的十大間諜案件還包括被控資助香港反送中運動的商人李亨利案；加拿大人康明凱、邁克爾案；凱盛融英公司案等。

間諜 反送中 退稅

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