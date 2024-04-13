馬會習近平說出「中華民國」 蕭旭岑：純口誤

馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)

前總統馬英九 在馬習二會談話時將「中華民族」說成「中華民國 」，引發猜測。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬當場純係口誤，陸方也沒有特別反應。國民黨副主席夏立言 表示，國民黨認為馬習會是加分，馬英九每次都會利用各種場合來彰顯「中華民國」的存在，以及一些關乎兩岸的正確觀念，無論是有意或口誤，這都是很好的事情。

蕭旭岑12日接受中廣節目訪問，主持人問，馬英九致詞「中華民國…中華民族過去經歷了百年屈辱」，是口誤還是蓄意？蕭旭岑表示，講稿就是「中華民族」，係口誤，陸方也沒有特別反應。馬返抵桃園機場時說「兩岸炎黃子孫同屬中華民國」，也是口誤，當時馬臉上笑意，應該自嘲。

蕭旭岑指出，所謂「國安人士」指馬習將於4月8日在北京人民大會堂台灣廳會面，但立刻有兩岸資深記者指出，大陸領導人從無在台灣廳接見台灣來賓之例；放話者就改口福建廳，並強調這是讓台灣「陷入一省」，結果陸方安排最正式、最常會見外國元首的東大廳。現場布置也採取最正式的工作桌對坐形式。

他也表示，馬習會開始就敲定10日，「國安人士」先宣稱8日，落空後改口，北京為與美日菲三國峰會打對台而故意延期。資深兩岸關係學者早就指出，陸方不想讓兩岸問題國際化。「國安人士」所有猜測都被事實打臉，顯示民進黨對於兩岸互動，不但缺乏情報，甚至缺乏基本知識，只有抹紅與認知戰。

蕭旭岑說，陸委會副主委詹志宏痛批馬「不代表台灣人」，並否認「中華民族」，宣稱「炎黃子孫」是古代傳說。這些話到底代表蔡政府，還是未來的賴政府？

夏立言近日來美參與智庫閉門活動，會晤美國行政部門官員與國會議員；與此同時，前總統馬英九10日在北京會晤中共總書記習近平。夏立言說，國民黨一向支持任何有助兩岸穩定與和平的溝通對話管道，樂見馬總統帶領年輕人赴陸訪問。

夏立言表示，他此行向美方說明，國民黨有許多年輕立委加入立院，未來會用更年輕的方式來呈現，希望吸引更多選票；美國的政策依然是親美和日友陸，必須穿梭在有利害關係的各方之間，相互增進了解，這是他訪美和訪陸的工作目標。