馬返台：習近平聽取台青意見 表達和平發展

前總統馬英九（中）結束11天訪陸行程，11日返抵國門。（記者黃仲明／攝影）

「馬習二會」落幕，前總統馬英九 昨返台發表談話表示，與習近平 會面時，習認真聽取台灣年輕人的意見，也誠懇地一一回覆表達大陸推動和平發展、共創兩岸福祉的決心，這對於兩岸交流是很正面的訊息。馬希望台灣年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸的歷史與文化連結不是政治能切得開，更重要的是，兩岸的中國人可以用和平方式解決爭端，只要有共同的政治基礎「九二共識」，兩岸就可以繼續對話。

據了解，馬習會談結束後，習近平還向馬英九說：「歡迎你以後常常來。希望你多來。」

馬英九昨結束訪陸行程，車隊至北京首都機場後，由大陸國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂等人送機；大陸官媒昨也獨家揭露「馬習二會」前，馬英九一行在人民大會堂新疆廳稍事休息。

至於馬英九10日晚間與大陸方面的晚宴地點與人員，大陸官方與馬辦均未公布。

馬英九昨表示，訪陸11天，讓台灣年輕人深刻了解中華歷史文化，認識到其實兩岸政治制度不同，生活觀與價值觀也不一樣，但都是炎黃子孫，同屬中華民族，這是最重要的收穫，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安、更幸福。馬發表談話時，將兩岸同屬一個「中華民族」，說成「中華民國 」，媒體詢問是否口誤？馬笑而不答。馬英九與習近平會面時也提到「中華民國…中華民族過去經歷了百年屈辱…」，是否也是口誤？馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，純粹是口誤，至於外界不同解讀，就各自表述。

知情人士分析，習近平願意聽取台灣年輕學子的想法，代表大陸領導人對台灣年輕人的溫情喊話與善意，某種程度代表大陸希望和平處理台海情勢。國民黨人士表示，習近平在的談話態度緩和立場堅定，更重要的是，已為兩岸和平道路指出方向，習提「和統」講給在場台灣學子聽，也向準總統賴清德傳達明確訊息，就看賴的選擇。

國民黨人士分析，除了和統、武統，還有急統和緩統。習近平的談話從歷史的脈絡及兩岸血脈相連的角度，只要認同兩岸都是中國人、一家人，只要是一家人的事，都可以坐下來談，就家裡人的事先接觸交流起來，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。這指的是可以「緩統」，習近平在馬英九和年輕學子前訴諸的是民族意識、和平發展的道路。