場邊花絮／馬習二會 開場前宣布東大廳舉行 台灣廳供休息

位於北京人民大會堂的「台灣廳」，在「馬習二會」過程中，被用作媒體短暫休息的場所。(記者廖士鋒／攝影)

「馬習二會」雖並未如某些媒體預測般，在具有矮化意涵的北京人民大會堂台灣廳舉行。但事實上，台灣廳確實是馬習二會的「周邊場地」之一，發揮讓媒體記者在入場拍攝前十餘分鐘稍事休息的功用。

馬習二會舉行前，大陸官方保密到最後一刻，即使上午有國台辦記者會，發言人朱鳳蓮面對媒體數度詢問下午的會見內容，都仍守口如瓶不願證實；會見地點「東大廳」，更是直到開場前20分鐘，官方才在台灣廳向媒體透露。

東大廳30年前由侯德昌主導繪製的「幽燕金秋圖」極為頻繁出現在央視新聞聯播畫面，是大陸領導人常用的外事會見場合，此處之所以讓現場台灣媒體感到驚喜，也因馬習二會在此舉行，兩人握手時間達16秒，不僅杜絕了矮化的質疑，更是罕有的大陸領導人與無黨職、無公職政要會見之地點。

尤其，大陸官方報導馬習二會，僅提到中共中央總書記習近平 「會見馬英九 一行」，並未提到馬英九的任何身分，包含「台灣地區前領導人」、「中國國民黨 前主席」、「馬英九基金會董事長」等，似乎有意避免爭議與複雜化，同時再搭配高規格的接待，仍凸顯對馬英九的禮遇不遜於其他外國元首到訪。

習近平在與馬英九碰面問候，回憶過往，態度仍算親切，不過兩人身高分別為180與178公分，2015年馬習會時兩人照片身高差異不大，這次習近平卻明顯比馬英九高了不少，引起不少疑惑。

此外，習近平在馬英九步入會場前等待之際，面對媒體分別於南、北屏風等候，詢問「這怎麼兩邊兒都有人呢」，旁人趕忙解說是因採訪需要，這也凸顯此次官方安排的採訪規畫，與平常外事會見的模式有別。