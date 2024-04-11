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交惡或交流？國民黨團：台灣不只抗中一種聲音

台灣新聞組╱台北11日電
國民黨主席朱立倫說，520之後兩岸要交惡還是交流？在民進黨的一念之間。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席朱立倫說，520之後兩岸要交惡還是交流？在民進黨的一念之間。(記者曾吉松／攝影)

「馬習二會」昨登場，國民黨主席朱立倫表示，這是推動兩岸和平交流非常重要的一步，這段期間民進黨反中、抗中持續進行，惡意放話抹紅國民黨，甚至透過媒體放出很多不實消息，其目的就是要破壞兩岸交流。

朱立倫說，他要再一次正告民進黨主席賴清德，520之後，「你的選擇到底是兩岸要交惡還是交流？兩岸是對抗還是要對話？兩岸要雙輸還是要雙贏？」在民進黨的一念之間；朱也宣布，接下來海峽論壇與兩岸青年論壇由副主席連勝文率團參加。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨尊重馬英九此行，因他是代表個人，但若馬未來發言代表國民黨意見，會以更高標準檢視。

國民黨團表示，馬英九與習近平再次對話，代表著打破當前兩岸高度對立緊繃的互不往來的僵局，更是兩岸重啟和平交流重要的一步，也讓國際社會知道，台灣社會不是只有抗中一種聲音。

國民黨團指出，自2016年民進黨再次執政兩岸交流停擺後，台灣各行各業百工百業都非常辛苦，兩岸民眾仍需在和平穩定的基礎上互動交流常來常往，才能讓衝突的可能性降到最低，才不會有擦槍走火讓子弟上戰場的疑慮，這是兩岸和平非常重要的要務。

國民黨團表示，反對台獨、不支持台獨是國際共識，更是世界美、日等主要國家的具體主張。國民黨團堅持「親美、友日、和陸」的基本立場，在此基礎上加強與國際社會及兩岸穩健、務實交流，共創雙贏。

國民黨團指出，民進黨總統當選人賴清德是否仍要堅持台獨路線，讓兩岸繼續陷入無止境的對抗、對立、交惡，絕對不是全民所希望看到的，賴清德應在520上任前好好三思。

國民黨立委謝衣鳯受訪表示，對於馬英九訪陸，並進行馬習二會，要給予正面肯定，對於台海和平、兩岸和諧都有正向作用，但不一定會對國民黨好，因為會給民進黨抹紅國民黨的機會，希望台灣民眾對於未來藍營政治人物赴陸訪問，都能給予正面、正向的肯定。

前國民黨主席洪秀柱晚間透過新聞稿表示，馬英九此行應把話講白，清楚向大陸方面坦言對兩岸統一的看法與立場；她也對於馬習二會讓兩岸緊張情勢有所舒緩，給予高度肯定與讚揚。

國民黨 民進黨 馬英九

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