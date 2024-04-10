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馬英九登長城「半清場」 高唱長城謠哽咽

特派記者廖士鋒／北京10日電
前總統馬英九（前右三）9日率團參訪北京大學。(圖／馬英九基金會提供)
前總統馬英九（前右三）9日率團參訪北京大學。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九9日上午登上八達嶺長城，當地給予「半清場」待遇，馬英九仍遇到許多遊客，除了互動外，馬還率師生在長城高唱抗戰歌曲「長城謠」；下午到訪北京大學，馬在座談會致詞中，除了再提「國父」，還強調北大不僅是戊戌變法的產物，也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果，希望兩岸年輕人能延續這分精神，「兩岸之間能夠和平奮鬥、振興中華」。

馬英九走訪八達嶺長城北一樓和北二樓等處，由於部分路段陡峭，已73歲的馬英九手扶欄杆前行，他還戴著國民黨的「KMT」帽子，身穿黃色長版大衣。長城景區為了馬英九到來，在少數地方將一般民眾圍起來，但不少地方還是有民眾得以近距離靠近馬英九。

馬英九率政大東亞所名譽教授邱坤玄與青年學生在長城上高唱「長城謠」。馬英九還問解說員「你會不會唱」？解說員表示不會，馬強調「我們小學就會唱」。隨後馬英九唱到一半就哽咽，拿出手帕擦拭。「長城謠」是著名抗日歌曲，1937年在中國作曲者協會主編的刊物「戰歌周刊」上發表，由潘孑農作詞、劉雪庵作曲，但1957年，劉雪庵因先前創作「何日君再來」一曲被中共打成右派，「長城謠」因此在大陸遭禁唱達20餘年。

昨下午，馬英九在北大黨委書記郝平、校長龔旗煌、大陸桌球名將與現任團委副書記丁寧等人陪同下，參訪北大校長辦公樓，並前往未名湖漫步、打太極。隨後至臨湖軒與學者交流，一行人到北大英傑交流中心，進行校方準備的座談會。這種座談會前又有座談會的模式，在馬英九訪陸行程中相當罕見。馬英九並未如連戰、李敖在北大發表演說，僅於座談會上致詞。

另外，馬英九將與大陸國家主席習近平會晤，藍營要角頻頻訪陸，傳出新政府上任後，中國大陸有意安排國民黨主席朱立倫率國民黨立委在6、7月訪問。國民黨昨天並未否認，僅表示任何出訪規畫一定都會跟大家報告。國民黨前副主席郝龍斌今天也將率團赴大陸河南省，參加甲辰年黃帝故里拜祖大典。

外界關注「馬習二會」，朱立倫昨表示，相信馬前總統一定秉持希望兩岸和平，創造最好的環境。對於民進黨立委吳思瑤揶揄馬自貶國格，朱說，國際社會都反台獨，希望民進黨思考清楚，五二○後希望兩岸和平或兩岸繼續對抗？

馬英九 國民黨 民進黨

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