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美官方科學基金會在台灣辦研討會 助美新創業者與台廠合作

編譯陳苓／綜合外電
經濟部與美國NSF攜手舉辦「臺美深科技新創交流活動」。（取材自經濟部官網）
經濟部與美國NSF攜手舉辦「臺美深科技新創交流活動」。（取材自經濟部官網）

美國國家科學基金會（NSF）首次前進海外，在台灣舉辦科技新創公司研討會，要媒合美國新創公司與台灣同業，以支持台灣培育半導體、人工智慧（AI）等戰略產業的關鍵業者。

彭博資訊導，這是NSF首次贊助國外研討會，要協助美國新創業者與海外同業合作，第一個選擇的地點就是台灣。NSF要發掘並資助探索「深科技」（deep tech）的公司，台灣經濟部對此給予支持。深科技的意思是尖端科技領域，包括生物科技和量子運算等。NSF是美國聯邦政府資助研究的最主要機構之一。

NSF主管潘查納坦（Sethuraman Panchanathan）表示，該機構未來有意將此一計畫推展至美國其他盟國。儘管史上最成功的新創公司，有許多誕生於美國，例如輝達（Nvidia），但如今硬體創新多集中在亞洲。比方說，台積電一家就生產了約九成的最先進邏輯晶片，近來台積並獲得美國商務部的116億美元補助。

Impact Science Ventures共同創辦人江夢熊，協助NSF打造這個計畫。她說，無法單靠自己、在美國境內完成一切，需要全球性的供應鏈，因此得盡早投資，並以多種方式進行，讓這些美國以外的新創公司，能打造強健的全球供應鏈與業務，以便持續提高美國成長。

台灣的科技新創公司要籌募資金，不像矽谷同業般容易。國科會主委吳政忠說，台灣當局有意改變此點，他的任務之一是要協助縮小學界和業界的距離，與NSF有相似之處。

供應鏈 台積電 投資

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