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前立委、海軍退將揪團赴陸「統戰」涉國安法二審均無罪

記者張議晨／高雄9日電
海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。(記者張議晨／攝影)
海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。(記者張議晨／攝影)

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔因多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，兩人被雄檢依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅志明無罪，夏復翔被判5個月徒刑，高雄高分院今宣判，夏復翔部分改判無罪，羅志明維持原判，兩人均無罪。

今天宣判，羅志明未到庭，夏復翔在妻子陪同下出庭，聽到判決「無罪」，夫妻倆鬆一口氣，對於記者詢問僅拱手作揖表示「謝謝」。

2013年至2019年間，羅、夏兩人被控遭大陸吸收，利用政、軍人脈引介國軍特定階級、退役將領，前往大陸接受招待，計引介退將赴陸13次，據統計，三軍退將共48人接觸陸方統戰組織。

羅、夏兩人公司、住處，去年1月遭檢警搜索查扣相關證物，高地院裁定羈押禁見，雄檢依違反國安法等罪3月16日起訴兩人。

檢調查出，大陸利用「和平統一」、「一國兩制」、「武統臺灣」等口號，利誘拉攏國軍退將為大陸機構發展組織行為，而羅、夏兩人到案後，承認招待退將到大陸，否認發展共諜組織。

一審法官認為，黃埔軍校同學會屬於大陸地區民間團體，夏復翔引介我國軍退役將領14人赴陸接受招待，雖餐敘座談上宣導統戰思想，但未有證據顯示有退役將領同意納為大陸所用，犯行僅止於未遂。

法官考量，夏復翔所為罔顧國家栽培應有之忠誠，有意圖危害國家安全未遂，量處有五個月徒刑，可易科罰金。

另，大陸地區發展軍事共諜組織部分，雄院法官認為，檢方並無足夠證據顯示，該組織人員為大陸軍事機構所屬人員，因此單就這部分法院裁定，夏復翔、羅志明無罪。

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