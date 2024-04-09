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陸無人機現蹤二膽島 金防部干擾槍反制

記者蔡家蓁／金門9日電
中國大陸8日又有民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼拍攝，金防部依規定使用干擾槍反制。(圖／金防部提供)
中國大陸8日又有民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼拍攝，金防部依規定使用干擾槍反制。(圖／金防部提供)

陸軍金門防衛指揮部昨天表示，轄屬二膽及猛虎嶼守備隊對空監視哨在上午9時許及下午14時許，各蒐獲1架中國大陸民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼，部隊依規定使用干擾槍反制，大陸博主在下午PO出所拍攝影像，並譏「終於操作干擾槍，但屁用沒有」。

大陸空拍機從3月底來，多次出動空拍機到大二膽區域拍攝示威，大陸網友更是頻頻在網路上留言並譏諷「如入無人之境」，讓金防部顏面盡失，多位立委更是在立法院頻頻針對此議題質詢國防部長邱國正。

金防部表示，昨天兩度發現民用空拍機，該部隊即依應處程序，發射信號彈示警，並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。

金防部強調，對於空拍機侵擾行為，已加強警衛勤務教育、提高防衛警覺，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況時可即時應處。

據了解，大陸網友隨即也在網上PO文表示，「今天三飛二膽輕鬆歸來，此次飛行，在降至對方對空監視哨20米左右，未發一彈驅離，但忽然發現GPS信號間歇性丟失，疑是台軍終於操作了反制無人機干擾槍，但絲毫沒有影響操控航拍及回程，看來台軍花大錢買的干擾槍完全沒用」，一番嘲諷的言論，挑釁意味濃厚。

大陸網友出動的空拍機相當接近二膽島及猛虎嶼拍攝，連官兵在行走都拍得很清楚。(翻攝...
大陸網友出動的空拍機相當接近二膽島及猛虎嶼拍攝，連官兵在行走都拍得很清楚。(翻攝網路)

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