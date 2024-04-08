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馬習二會傳10日登場 這天將是「龍年龍月龍日」

大陸中心／即時報導
4月10日7時至9時將迎來本年度首個「龍年龍月龍日龍時」。（新華社）
4月10日7時至9時將迎來本年度首個「龍年龍月龍日龍時」。（新華社）

外界早前預期，前總統馬英九預計4月8日在北京與大陸國家主席習近平會面，後隨後又傳出「馬習二會」預定4月10日登場。央視新聞報導，10日將迎來本年度首個「龍年龍月龍日」。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸為十「天干」，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為十二「地支」，它們排列成60個干支組合：甲子、乙丑……癸亥，以此記錄年序與日序，如此循環反覆。

中國農曆至今仍沿用干支紀年、紀日，農曆年按干支紀法和生肖紀法命名，如今年為「甲辰龍年」；農曆日按數序紀法和干支紀法命名。

王科超說，現在的農曆以朔望月作為劃分月份的標準，用數字來定月序，但在2000多年前，古人已採用十二地支來標記月份，並以冬至節氣所在的農曆十一月為子月，十二月為丑月，正月為寅月……以此類推，並配合天干使用。

按照這種干支紀法，今年的正月十五也可稱為：甲辰年丙寅月戊午日。

中國古代同樣也用干支紀時，即將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時。對應到一天的24小時，兩個小時為一個時辰，子時為23時至1時，丑時是1時至3時……亥時對應21時至23時。

中國古人又以十二生肖對應各個地支，今年為甲辰龍年，所謂龍月、龍日、龍時即為辰月、辰日、辰時。王科超說，2024甲辰龍年的龍月將有3個龍日，因此將出現3個「龍年龍月龍日龍時」，分別是4月10日、4月22日和5月4日的7時至9時。

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