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搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

馬英九陝西參觀大雁塔 遇台灣人喊總統好

特派記者廖士鋒／陝西8日電
前總統馬英九7日在陝西造訪大慈恩寺並參拜。(圖／馬英九基金會提供)
前總統馬英九7日在陝西造訪大慈恩寺並參拜。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九在大陸陝西將近四天的行程昨天結束，他在西安參訪博物館後強調中華文明沒有中斷，如何保存典籍文物是兩岸人民共同任務，兩岸可共享經驗，也顯示文化交流的重要性。

馬英九昨天上午參觀陝西歷史博物館、西安大雁塔（大慈恩寺），由大陸國台辦副主任仇開明陪同，在陝西歷史博物館中，解說員講解鎮館之寶、唐代的「舞馬銜杯紋銀壺」，提到當時有幾百匹馬跳舞的盛況，馬英九驚問「馬還會跳舞」，「跳什麼舞」，解說員回答幾百匹馬跳舞時，有匹馬會跳到三層高板子上旋轉、跳躍；馬直呼「第一次聽說馬會跳舞」，解說員回應，剛開始認為是不是人們的想像，但出土這件文物後印證這件事。

馬英九再度提到中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，並舉例說，「我在擔任總統的時候，我的行政院長是劉兆玄」，劉曾到長沙去參觀漢墓女屍，讀著器皿上的銘文，旁有一位外國的女士驚異於劉兆玄竟能讀懂幾千年前的文字。他強調「努力保存這些典籍跟文物，是兩岸共同任務。我認為這是可以共享的經驗，也證實了文化交流的重要性」。

在隨後前往大雁塔參觀途中，馬英九遇到民眾高喊「馬總統，我來自台灣高雄」，馬英九先揮手致意，詢問哪個區，民眾回答「高雄橋頭」，馬則說「我來自台北市文山區」並與民眾握手，這群台灣民眾旋即再度喊出「總統好」。有大陸民眾表示「馬先生，希望你為祖國統一做出真正貢獻」。

馬英九 博物館

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