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故宮入口亭降高度、縮小屋頂 避免遮正館

記者何定照／台北7日電
故宮北院修復計畫如今捲土重來，仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳。(記者林伯東／攝影)
故宮北院修復計畫如今捲土重來，仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳。(記者林伯東／攝影)

故宮整建引質疑，甚至遭指「去中化」。故宮表示，北院興建半世紀多，當初考量民眾與文物安全才開整建標，標案並未要求在正館前設入口亭，是評選委員經專業評量選出得標團隊。目前建築團隊已降低入口亭高度且縮小屋頂，希望達到共識；至於「去中化」質疑，則是子虛烏有。

故宮說，目前宗邁團隊最新方案已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從27公尺縮為21公尺，入口亭高度也從14公尺減為11.5公尺。無法再低則是因入口亭若要做二樓，基於無障礙原須從亭下做電梯，必然得衝出相當高度，電梯上方也需機械緩衝空間。但整體已盡量避免遮蔽正館古典立面，為降低入口亭對正館外觀影響，新方案也參考正館黃牆綠瓦，提出屋頂配合改灰、黃、綠等色系。

據了解，當時其他投標團隊也都設計在正館周遭新增遊客空間等建物，得標的宗邁建築師事務所團隊因想創造連結正館地下一樓、一樓與二樓動線，將新建物安排在正館前方，也就是入口亭。之後因正館獲登錄為北市歷史建築，得標案依文資法須送審議，被文資委員認為入口亭過大擋住正館，未予通過，得重修改。

針對民眾質疑入口亭將使遊客無法從華表大道看到廣場二樓的「中山博物院」門額，王欣榮表示，設計者規畫在二樓廣場新建室內空間，移來正館一樓的「閒居賦」咖啡廳，將透過內部開窗讓更多遊客看到門額，還能摸到門額下的紅門。同樣是公共空間，民眾與門額關係反而更親近。

故宮北院整建最新方案，已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從27公尺縮為21公尺，入...
故宮北院整建最新方案，已將入口亭原斜屋頂做折面，總長度從27公尺縮為21公尺，入口亭高度也從14公尺減為11.5公尺。(圖／故宮提供)

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