馬參觀兵馬俑 館方連假周六清場 罕見高規格接待

前總統馬英九（右）6日上午參觀西安的兵馬俑，詳細詢問秦代戰爭與殉葬制度。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 6日上午前往陝西西安的秦始皇陵博物院參觀兵馬俑，館方罕見在清明連假的周六清場接待，高規格一覽無遺，而馬英九高度關注古代兵器、戰爭型態與殉葬制度，觀察也相當細膩。

馬英九一行6日上午抵達位於陝西省西安市臨潼區的秦始皇帝陵博物院，參觀其中的兵馬俑。據館方人員向媒體透露，前期準備工作涉及講解人員、接待禮儀方面，大到整體規畫佈局、小到細節準備。這位館方人員指出，「沒來過兵馬俑不算來過中國」，建館前已經有其他國家元首來參訪，這幾年疫情 後少一些，但外事接待一直進行中。

6日由秦陵博物院院長李崗、當地文物局局長、資深導師一起陪同講解。據了解，館方清明假期原定每天參觀人數上限是6萬5000人，5日就有6萬多人進場，人非常多，「今天人較少的情況確實比較少見」，現場只有極少數便衣在展館內部，也從側面凸顯大陸方面清場接待的措施，與5日法門寺展廳內部安排相同。中國大陸國台辦副主任仇開明仍然全程陪同參觀。

馬英九參觀時，聽聞講解員提到秦軍如虎狼之師，上戰場赤膊上陣，表示「真的假的？」馬英九對兵器還有戰車演變很感興趣，詢問古代戰車何時退出歷史舞台，李崗指出在戰國中晚期之後，因為戰車行動並不方便，在當時「騎兵」做為一個新兵種出現並主導戰場。

馬英九參觀順序分別為1號坑、3號坑、2號坑，聽到將軍俑燒製溫度為950到1000度，重量達300公斤，馬對當時技術感到詫異；當解說員提到古今審美不同，古代男人有點肚子是好的，馬英九則開玩笑說我們應開始「復古」，而看到照片時，馬英九直說兵馬俑「手好大」，解說員介紹這是按比例還原、少許放大，當時身高1.8公尺左右。

兵馬俑的展示相當壯觀，解說員強調，此處的考古發掘、保護、展示激勵很多年輕人從事這樣的工作，馬英九則感到驚訝，指出以前自己讀台大時，台大考古系（現已更名人類學系）是冷門科系。解說員還提到自己曾接待一位台灣綜藝節目主持人李秀媛，她看了一個俑說這「好像連爺爺」，馬英九聽罷笑了出來。

值得一提的是，前副總統連戰2005年以國民黨 主席身分訪問西安時，當時館方其實一切皆比照元首規格，特准連戰親手觸碰兵馬俑，還先準備手套供連撫摸，可是連戰並未使用此項特權，僅止於觀看。馬英九6日也沒有撫摸兵馬俑，官方亦無此安排，但有特別引領馬英九進入一般民眾、甚至於一般官員都不可進去的看台，近距離觀察兵馬俑。

在馬英九車隊抵達博物院時，就有不少民眾現場圍觀，參觀結束後，場外也聚集大量民眾拍攝馬英九一行的畫面，隨後場館開放民眾進入，大批民眾湧入參觀。