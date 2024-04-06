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馬英九訪陝西法門寺 祈兩岸和平 馬迷高喊我愛你

特派記者廖士鋒／陝西6日電
前總統馬英九（前）在馬援墓旁，輕撫其父馬鶴凌手植的樹木。(記者廖士鋒／攝影)
前總統馬英九（前）在馬援墓旁，輕撫其父馬鶴凌手植的樹木。(記者廖士鋒／攝影)

前總統馬英九大陸行昨天到陝西馬援墓、馬援祠與法門寺，在馬援墓他撫摸了其父親馬鶴凌手植的樹，相當有感觸，而到了法門寺他則祈願兩岸關係和平穩定。

馬英九昨天行程均由大陸國台辦副主任仇開明陪同。一行人上午先抵達咸陽市楊陵區馬援祠參訪，馬英九對馬援的軍事成就有興趣，同時向解說員指出自己當兵兩年。當地館方還準備不少馬英九父親馬鶴凌2005年到陝西尋根的介紹與照片，還在一面牆上展示馬鶴凌父子的題字，不過馬英九坦承自己已經記不得具體年分。

隨後馬英九轉往附近的楊陵智慧農業示範園參訪，下午至馬援墓拜謁，墓旁樹木是馬英九之父馬鶴凌所植，馬英九端詳良久，感嘆道他知道自己父親來過，但不知他有植樹。馬英九還向解說員分享，自己服役時是海軍，對馬援封號「伏波將軍」很感親切。隨後他建議當地文保單位更好保護清代石碑，仇開明在旁提議可使用玻璃罩。拜謁結束之際，馬英九率師生向馬援墓三鞠躬，表達對馬援的崇敬。

昨日下午參觀陝西法門寺，馬英九在佛前祈禱後，直言希望「兩岸關係和平穩定」；住持也表示迴向馬英九「身體健康」。參拜結束後，住持提到兩岸血濃於水、希望手足交融永遠流傳下去，馬英九回應指，這也是他此行的目的。其後馬英九參觀珍貴的唐代秘色瓷、金銀器等等，並掏出筆記本記錄，表示「大開眼界」。

而整個法門寺現場聚集大批民眾，一睹馬英九丰采，堪稱是陝西「馬迷」大爆發。有學生8點就到法門寺大廳等候馬英九。期間有民眾在展廳外高喊「小馬哥我愛你」、「馬主席好」，馬英九則回以問候，多次高聲喊出「大家好」，整體可見他的高人氣。馬英九昨晚還參訪西安城牆，預計今天將到訪兵馬俑、西安國家版本館。

馬英九

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