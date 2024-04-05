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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

馬英九訪陸 對岸高規格接待 台灣隨扈略減

記者 廖士鋒
前總統馬英九（左）4日晚間與中共陝西省委書記趙一德會見。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左）4日晚間與中共陝西省委書記趙一德會見。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九此次到訪大陸，再度受到高規格禮遇，除了下飛機後的行程一路有警車開道，大陸國台辦主任宋濤第一天就開始會見與作陪，中共官方重視程度，規格甚至已經可說是超越去年。

雖然馬英九抵陸是由國台辦副主任潘賢掌接機，但宋濤前一天就已在深圳，也在下機當晚與馬英九會見，第二天一同參觀比亞迪之後，宋濤還先送馬英九車隊離開，才乘車轉往他處，爾後又現身於4日陝西祭黃陵大典。整個廣東行程，都有潘賢掌接待與陪同，3日抵達陝西省由另一位國台辦副主任仇開明在機場接機，接手該省主要陪同工作。至於新任國台辦副主任吳璽，據了解將在北京段亮相。這一安排也延續去年「副主任輪流陪同」的模式。

細細數來，僅是在馬英九待了54個小時的廣東省，公開的行程裡，中共副部級以上幹部與其見面的就超過六位，分別是中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明、宋濤、潘賢掌、兩位廣東省委常委（陳建文、王瑞軍）、廣東省副省長林濤等人。至於馬英九在廣州市、深圳市的未公開餐敘，若有一二把手接待，人數還將增加。而不少景點的參訪後，館方都備有休憩空間，但官員提醒記者這個場合未有採訪安排。

進入陝西省後，中共陝西省委書記趙一德4日會見馬英九一行，上午先舉行的祭黃帝陵大典，有兩位中共「副國級」高官參加，儀式前後是否與馬英九互動不得而知。至於7日轉至北京後，中共高層會見的級別更被寄予高度期待。

值得一提的是，馬英九此行在大陸的維安，仍是由國安局特勤中心負責。據本報記者掌握，相較於去年訪陸時的六名隨扈，今年訪陸的隨扈確實「略有減少」，至於具體人數目測約為四到五名左右。經現場幾天觀察，也許因為是第二次訪問，兩岸特勤人員之間分工並沒有發現任何不順暢。

馬英九 中共

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