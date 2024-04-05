地震頻傳、地緣政治緊張 CNN：晶片製造集中台灣有風險

根據統計，全球90%先進半導體晶片由台積電生產。（本報資料照片）

花蓮強震全球關注，CNN報導，台灣在生產先進晶片 方面扮演關鍵角色，這次地震 提醒各國，將關鍵晶片製造集中在地震頻傳且地緣政治緊張的台灣，有其風險。

報導指出，根據統計，全球90%先進半導體晶片由台積電生產，供應蘋果、高通、英業達和AMD等使用。

儘管這次強震不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒各國，將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張熱點的島嶼上，有其風險。近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展不夠快。

美國投資 研究機構CFRA分析師齊諾3日在投資者報告中表示，這次地震提醒投資者，將代工廠集中一個地區的風險。

針對花蓮地震對先進晶片製造帶來的衝擊，白宮發言人柯比3日表示，當下就是關心當地人民的安全和保障，以及地震可能的後續與影響，美方正與相關當局保持聯繫，將隨時提供任何必要協助；目前關注的重點在於人命安危，不是可能的經濟影響或高科技問題。美國為受影響的人祈禱，也會持續關注地震的後續發展。

白宮國家安全會議發言人華森則說，美國正關注台灣地震的報告，並持續關注其對日本的潛在影響。