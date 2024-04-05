蔣中正日記／反攻大陸夢碎 對美情感複雜

1954年9月，蔣中正總統至圓山忠烈祠主持秋祭國殤，右一為參軍長孫立人。(本報資料照片)

由國史館授權、民國歷史文化學社邀集學者編輯校注出版的故總統蔣中正日記，近日發行第二批，時間是1955至1960年。民國歷史文化學社社長呂芳上指出，這段時間的台灣，逐步從1949年的風雨飄搖中站穩腳步，蔣在發展經濟建設的同時，積極於整軍備戰，履行反攻大陸的誓言。然而受限客觀條件，始終無法如願。

呂芳上說，從日記可看到蔣篤信可以反攻大陸，天父一定幫助中華民國 復國；然而現實狀況是，美國明顯不支持反攻。蔣對美國的情感始終複雜，一方面在經濟與軍事建設上需要美國援助，同時又要提防被美方控制甚至顛覆。因此在國府官場中，表現「挾美自重」的吳國楨、孫立人，分別遭到流亡與軟禁的下場。蔣在1960年代的日記中也寫道，南韓 李承晚、南越吳廷琰之類，被美國暗中扶植勢力推翻政府之例，絕對需要慎防。

蔣在1960年第二屆總統任滿時，曾思索安排類似前國民政府主席林森之類人選續任，自己則掌握實權。但是思量再三，覺得沒有別人能在全黨全國服眾，決定修改臨時條款，連選連任，引發國內外不少批評。

而隨著兩位蔣總統日記公開，也可看出父子個性的差異。學者指出，這源於兩人寫日記時，各自的身分不同，也因為他們成長背景的相異。

政大歷史系教授劉維開說，蔣中正從1925年擔任國民革命軍總司令，此後都是國家領導人，所以日記中呈現的，也是由上對下的視角。反之，蔣經國 到1970年代擔任閣揆之前，一方面是政府中的官員，同時又是領袖的兒子，這讓兩人日記呈現的風貌，有很大的不同。

中興大學歷史系教授李君山則認為，蔣中正很早就有類似古代君王的「實錄」、「起居注」概念，在世時就會將日記節錄篩選後發表。至於蔣經國受蘇聯教育影響，很不喜歡在外留下紀錄，不喜歡被外界窺知內心，外界早期甚至不清楚其日記的存在。因為他早期日記是應父親要求而寫，到了父親病重以後，才比較能放膽寫自己的感受。