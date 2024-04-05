黑白集／重讀與妻訣別書

馬英九 二訪大陸，終於來到黃花崗烈士墓前。他誦讀林覺民的《與妻訣別書》，數度哽咽。相去超過一個世紀，加上海峽阻隔，更因課綱多年去中國，如今台灣青年對「使吾勇於就死」這一捨身救國的情操，恐已生疏無感。

一世紀以來，亦不曾有過像馬英九這樣一位對中華民國 充滿情感的前元首來到此地，向黃花崗烈士叩首致敬。有黃花崗才有辛亥，從而催生了中華民國；有中華民國，也才有馬總統。馬英九禮讚黃花崗，就是中華民國存續的鮮活映證。

他還去了黃埔軍校與中山大學。兩校均孫中山所創，一天行程猶如一部中華民國自誕生以至奮發、勃興的歷史巡禮。馬英九藉此行，重開了中華民國生命的兩岸通衢。

眾所皆知，兩岸阻絕的後果，是中華民國的不斷「異化」。從李登輝的「在台灣」一路猛進，到蔡英文 已成了「是台灣」，再到賴清德手上，更恐淪為披在台獨身上的一襲偽裝。足見，中華民國若失去原生文化土壤，將難以靈根自植。

但獨派也不能有任何錯覺，以為將中華民國弄成槁木，它還能繼續保護台獨。蔡英文兩任未歇，兩岸已戰雲密布，即是明證。台灣唯有擁抱民族根源，才可能與北京對話，找出共榮互利的願景。正因為如此，馬英九必須親祭公孫軒轅，而台灣青年也應重讀《與妻訣別書》。