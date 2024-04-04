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美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

記者唐筱恬／台北4日電
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左三）3日拜會立法院長韓國瑜（右三）。（記者邱德祥／攝影）
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左三）3日拜會立法院長韓國瑜（右三）。（記者邱德祥／攝影）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格昨天拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜強調，羅森柏格在總統當選人賴清德上任前特別蒞臨台灣，對新總統及2300萬民眾來說相當重要；昨逢花蓮發生規模7.2強震，羅森柏格表示，祈禱台灣非常平安、安好，「我們的心與台灣人民，特別是災難時，是站在一起」。

羅森柏格展開訪台行程，昨天拜會立法院長韓國瑜。韓國瑜10時30分接見羅森柏格，而立法院副院長江啟臣因地震高鐵停駛的關係，大約11時左右才抵達。韓國瑜接見羅森柏格後，兩人分別在媒體前致詞後，隨即進入閉門會議，而閉門會議不到五分鐘，又發生餘震，也引發外頭守候媒體一陣驚慌。

韓國瑜致詞表示，非常感謝羅森柏格冒著大地震來台拜訪，強調這次選舉完後，國會113席立委中，大概有41%是女性、55位是新科立委，但是在113席立委中，參加台美國會聯誼會者高達72位立委，代表立法院非常重視與美國國會議員的交流，目前立法院對美國展開各種外交工作與感情的聯繫，大家都非常熱中。

韓國瑜還說，特別感謝美國總統拜登在國情咨文報告中，再次強調台海和平的重要性，這個對安定台灣民心非常重要。而在總統當選人賴清德上任前，羅森柏格蒞臨台灣，對新總統以及2300萬民眾來說，都是一股很穩定地的情感傳遞之外，也代表穩定的台美關係，在此時此刻來台灣，顯得格外重要。

而羅森柏格致詞時說，大地震後，她希望大家都非常平安、安好，也希望很快從台灣救災隊中獲得好消息，因為他們正在進行救災以及評估地震災害，尤其是花蓮地區，「身為台灣非常要好的友人，我們的心永遠是與台灣人民，特別是災難時是站在一起」。

羅森柏格強調，今年台灣1月大選後，她與兩位前美國政府官員一起訪台，展示出美國對台灣跨黨派的支持，那次訪台與台灣各個政黨領袖都有會面，是要展示美國與台灣，不管是什麼樣的政黨，都會進行交流合作，而這次來也是要表達同樣態度，台美之間的夥伴關係向來都非常成功，而且都是跨黨派。

韓國瑜 地震 賴清德

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