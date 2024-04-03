馬英九邀廣州中山大學陸生回訪 喊話兩岸當局青年交流

前總統馬英九（中）3日下午率團參訪廣州中山大學並與師生交流。（記者廖士鋒／攝影）

在第二次訪問大陸行程進行到第三天時，前總統馬英九 終於率團到廣州中山大學，進行此行首度青年交流，馬英九公開邀請廣州中山大學師生回訪台灣，允諾會「親自陪各位到台灣各地走一走」，也公開喊話兩岸雙方當局，讓年輕人有更多認識的機會。

馬英九指出，在台灣高雄也有一所「中山大學」，兩所中山大學已在2008年就締結為姊妹校，這是非常好的交流模式。他提到自己去年帶領30位大九學堂的同學來到大陸，與三所大學進行交流；7月也成功邀請五所大陸高校學生回訪台灣，「在這一來一往的互動當中，我觀察到同學們因為語言相通、年齡相仿，交流起來是『渾然天成、欲罷不能』，自然又熱絡。除了有共同的興趣愛好、流行趨勢，也共享屬於你們這個年紀的壓力與煩惱」。

他表示，推動兩岸學生交流，是此行最重要的初衷也是他努力的目標，並提到孫中山在一百年前於中山大學題下的十字校訓「博學，審問，慎思，明辨，篤行」精神猶在，「我想未來兩岸青年的交流肯定還有很大的努力空間，這點兩岸當局都應慎思之、明辨之、篤行之，讓兩岸年輕人有更多認識彼此的機會」，明確向兩岸官方喊話。

最後馬英九邀請中山大學的師生回訪台灣，由馬英九基金會來安排，並允諾「我也會親自陪著你們一起到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土民情」。

廣州中山大學黨委書記陳春聲則提到，「中大百年辦學，一直重視傳承紅色基因、追求卓越品格、弘揚愛國奮鬥精神，堅持培養堪當民族復興重任的時代新人」；而中山大學校長高松指出，「近十年來，學校共錄取台灣學生近千人，主要集中在醫學、經管、計算機等學科」。

現場環節有兩岸學生互動、各自分享此行心得，氣氛熱絡，也沒有出現較為「敏感」的兩岸政治話語，活動結束後，眾人趕往白雲機場，搭機前往陝西。