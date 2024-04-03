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夏立言會羅森柏格 將來美訪智庫閉門兵推

台灣新聞組／台北3日電
國民黨副主席夏立言(右)2日在中央黨部會見美國在台協會主席羅森柏格，雙方就台美關係等議題交換意見，並透露兩人近日將在華府相見。(圖／國民黨提供)
國民黨副主席夏立言(右)2日在中央黨部會見美國在台協會主席羅森柏格，雙方就台美關係等議題交換意見，並透露兩人近日將在華府相見。(圖／國民黨提供)

國民黨副主席夏立言昨天在中央黨部接見美國在台協會(AIT)主席羅森柏格，雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見。夏立言透露，近日將赴美參加會議並會晤老朋友，期待與羅森柏格於華府再相見。據了解，夏立言明(4)日啟程赴美，並將參加華府智庫的閉門兵推，並將依慣例拜會美國行政部門官員。

夏立言此行先到舊金山視導國民黨駐美國總支部業務，7日抵達華府，8日展開對美行政部門和智庫的拜會活動，10日下午起參加華府智庫戰略暨國際研究中心為台海衝突及灰色地帶行動，邀集美日台專家學者參與的閉門兵推。

國民黨主席朱立倫因私人行程請假中，夏立言昨代表朱立倫歡迎羅森柏格，並指去年他陪同黨籍總統候選人侯友宜訪美曾與羅森柏格見面，這次再見老朋友格外愉快。此次美國行，依然會與羅森柏格在大華府地區碰面。

夏立言指出，今年是台灣關係法立法暨美國在台協會成立45周年，國民黨感謝美國對台灣的堅定支持，樂見台美在安全、經貿、文化等交流合作關係持續加深，期待未來在台灣關係法架構下擴展雙邊共同利益，增進台美人民福祉。

夏立言表示，國民黨將持續深化台美關係，堅定走「親美、友日、和陸」的中道理性路線，與所有價值理念相近的國際友人走在一起，提升台灣的國際能見度，同時維繫兩岸對話溝通，維持台海和平穩定的現狀。

夏立言 國民黨 華府

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