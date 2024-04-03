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160億台幣軍購款滯美 審計長：要回50億

台灣新聞組／台北3日電
國民黨立委王鴻薇關心對美軍購結餘款，及合約終止應歸還的逾160億台幣歸還進度。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇關心對美軍購結餘款，及合約終止應歸還的逾160億台幣歸還進度。(本報資料照片)

國民黨立委王鴻薇昨天諮詢監察院審計長陳瑞敏，關心對美軍購結餘款及合約終止應歸還台灣的逾160億台幣歸還進度。陳瑞敏表示，50億元結餘款已經要回，因合約中止未執行的118億元，已要求軍方盡快跟美方談。

對於中國大陸網民頻繁以空拍機挑釁二膽島，金防部昨天表示，防區各守備區域已全面加強隱蔽、掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。

日前有大陸空拍機闖入二膽島上空，隨即在網路發布影片嘲諷守軍。金防部宣稱，空拍機處於逆光遠距離，因此未能即時發現。國防部長邱國正前天在立院答詢時，不認同此說法，表示守軍處置未符合規定，顯示訓練不足，未來會強化。

金防部昨表示，將持續加強官兵對無人機處置相關訓練，依辨識、通報、驅離、告警程序，並依自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，以破除灰色地帶侵擾等威脅。

至於海軍達觀軍艦艦長葉弘生被指控涉及不當對待官兵，且於春節期間未依規定留值，海軍艦隊指揮部昨表示，未依規定留值部分經主動調查屬實，已依「刑懲併行」原則，於4月1日移法偵辦。

民進黨立委邱志偉並指葉弘生遭控長期對官兵情緒失控叫罵，包括自己不吃牛肉就不准艦上菜單出現牛肉、罰官兵抄寫孫子兵法等，海軍艦隊指揮部表示，針對其他檢控，已逐項查明，並依規定檢討疏責、核予懲處。

國民黨立法院黨團昨也舉行記者會，批國軍軍紀渙散，立委林思銘表示，國防部曾統計，2019年到2022年因為酒駕而汰除者總計716人；2017年到2020年因違反軍紀遭汰除者共1731人，質疑為何遲遲不公布2021年到2023年的違紀汰除數據。

國防部 國民黨 民進黨

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