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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

馬問比亞迪優勢 宋濤：要有信心別人永遠追不上

特派記者廖士鋒／深圳報導
前總統馬英九（右3）2日上午在大陸國台辦主任宋濤（右4）陪同下，參觀比亞迪公司，圖為觀看仰望U8技術演出。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（右3）2日上午在大陸國台辦主任宋濤（右4）陪同下，參觀比亞迪公司，圖為觀看仰望U8技術演出。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九2日上午在深圳展開訪問大陸的第二天行程，首先到比亞迪參訪，途中大陸國台辦主任宋濤全程作陪，馬英九高度關注大陸電動車發展與鼓勵民眾使用的動車的政策，途中不斷發問，宋濤則強調要有自信心，比亞迪技術別人「永遠追不上」。

比亞迪副總裁王杰接待馬英九，王杰與宋濤、解說員等人不斷回應馬英九的提問。

期間馬英九詢問大陸有什麼政策鼓勵民眾使用電車，並追問哪個政策最有效，有人回答說，660萬個充電樁最有效，馬也繼續詢問油車的存續性，宋濤則說，有人是喜好、有人則是因路途等因素。

值得一提的是，就比亞迪的市占率與技術發展，馬英九詢問「比亞迪領先全球電車可以有幾年？他們能夠追上還是永遠追不上？」解說員先說比亞迪在新能源汽車的技術持續發展，語音未落，宋濤旋即強調，「要有這自信心，永遠追不上」。

此外，一行人也觀看電池實驗，內部是模擬當車禍發生，車輛遭高速衝撞擠壓時，比亞迪的電池不會爆炸起火，別家廠牌的電池會炸掉。最後的一個環節則是觀看「仰望U8」的原地360度旋轉的特殊技術。

馬英九抵達深圳後參訪大疆、騰訊與比亞迪，民進黨立委陳冠廷指出，走訪這些「普遍被西方國家視為敏感」的大陸科技公司，恐遭解讀為台灣對這些企業及其背後的中共政策的認可，從而影響台灣與西方國家的關係。馬英九基金會執行長蕭旭岑則駁斥，這是非常離譜的說法，這位綠委的問題，相信台灣年輕人都聽不下去，「他自己知道自己在說什麼嗎？年輕人不可能接受這種要把台灣閉鎖，故步自封的做法」。

馬英九 電動車 中共

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