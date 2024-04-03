我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

馬訪國父故居 哽咽提民主統一中國 會廣東一把手黃坤明

特派記者廖士鋒／廣東中山報導
前總統馬英九（右三）2日赴廣東中山參訪國父孫中山故居，他在致詞時提到「自由、民主、均富、統一的中國」，語帶哽咽。(圖／馬英九基金會提供)
前總統馬英九（右三）2日赴廣東中山參訪國父孫中山故居，他在致詞時提到「自由、民主、均富、統一的中國」，語帶哽咽。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九2日下午赴廣東中山參訪國父孫中山先生故居，他在致詞時哽咽提到，孫中山帶領民眾革命；雖未直接表述「中華民國」國號，但致詞時語帶哽咽提到「自由、民主、均富、統一的中國」，以及「113年」前的中國情況。

馬英九昨在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下參觀孫中山故居，之後到孫中山紀念館獻花，署名「中國國民黨前主席」。

馬英九發表感言說，國父孫中山先生是他一生崇拜的偶像，來到孫中山的故居，內心非常感動，113年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺辱，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如累卵，孫中山先生領導革命向全中國人民許下自由、民主、均富、走向民族共和，一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。

馬英九在談到自由、民主、均富、統一時，明顯哽咽。而這段話的表述，與「國統綱領」前言提到兩岸應「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」，可謂異曲同工。

最後馬英九重申，他深切期望兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，「這也是我們這一輩中國人最大的願望」。

有趣的是，參訪過程中，馬英九反問解說員，孫中山的身高與鞋號，解說員答對身高，但鞋號答不出來，馬則回說「8號」。

馬英九2日晚間在廣州與廣東一把手、中共廣東省委書記黃坤明會面。馬英九強調，避戰和振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任；黃坤明則提到孫中山先生「建國方略」的宏願得以實現。

馬英九昨晚與黃坤明會見時指出，廣東GDP已突破人民幣13兆元（約1.8兆美元），廣東同時也是台商投資的第二大省，僅次於江蘇，很感謝廣東方面對在粵台商台企的照顧。

他提到，廣東是國父孫中山的家鄉、革命的起點、反清救國的重要基地，每當想到這裡，便愈發感到心頭沉重，「這些歷史，我們都不該遺忘」。

馬英九強調，兩岸共享中國歷史、擁有同樣的語言與文化，去年他在南京中山陵提出「和平奮鬥、振興中華」的主張，追隨國父「和平、奮鬥、救中國」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。

他還說，兩岸的未來在這群年輕人手上，相信雙方多對話、多走動，才是消弭誤會、增進合作的最好方式。

黃坤明提到，馬英九一行昨天到了孫中山先生故居及港珠澳大橋，正好印證和反映了中山先生當年「建國方略」的宏願得以實現。

針對馬英九提及自己1950年在九龍出生，黃坤明則說「這是我想說的，你跟廣東非常有緣分」；他表示，「南嶺之北是你的家鄉，三湘大地算你的籍，然後你出生在九龍，在我們深圳河以南，算你的貫，籍貫都在我們這裡，然後台灣和我們共處在東海」。

馬英九3日預計將前往黃花崗七十二烈士墓拜謁，並將參訪黃埔軍校舊址，以及與廣州中山大學交流，今天傍晚結束廣東行程，從廣州白雲機場起飛，預計晚間8時降落陝西咸陽機場，開始第二個省分行程。

馬英九 中華民國 投資

上一則

馬問比亞迪優勢 宋濤：要有信心別人永遠追不上

下一則

直接證據 寶林茶室廚師的手 驗出米酵菌酸

延伸閱讀

馬英九會廣東一把手：避戰是不可迴避的責任

馬英九會廣東一把手：避戰是不可迴避的責任
參訪港珠澳大橋 馬英九與習近平意外「同框」

參訪港珠澳大橋 馬英九與習近平意外「同框」
訪孫中山故居 馬英九哽咽提「自由民主均富統一中國」

訪孫中山故居 馬英九哽咽提「自由民主均富統一中國」
新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

熱門新聞

花蓮軒轅路九層樓高天王星大樓。記者王思慧／攝影

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

2024-04-03 01:55
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清