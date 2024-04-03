馬訪國父故居 哽咽提民主統一中國 會廣東一把手黃坤明

前總統馬英九（右三）2日赴廣東中山參訪國父孫中山故居，他在致詞時提到「自由、民主、均富、統一的中國」，語帶哽咽。(圖／馬英九基金會提供)

前總統馬英九 2日下午赴廣東中山參訪國父孫中山先生故居，他在致詞時哽咽提到，孫中山帶領民眾革命；雖未直接表述「中華民國 」國號，但致詞時語帶哽咽提到「自由、民主、均富、統一的中國」，以及「113年」前的中國情況。

馬英九昨在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下參觀孫中山故居，之後到孫中山紀念館獻花，署名「中國國民黨前主席」。

馬英九發表感言說，國父孫中山先生是他一生崇拜的偶像，來到孫中山的故居，內心非常感動，113年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺辱，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如累卵，孫中山先生領導革命向全中國人民許下自由、民主、均富、走向民族共和，一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。

馬英九在談到自由、民主、均富、統一時，明顯哽咽。而這段話的表述，與「國統綱領」前言提到兩岸應「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」，可謂異曲同工。

最後馬英九重申，他深切期望兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，「這也是我們這一輩中國人最大的願望」。

有趣的是，參訪過程中，馬英九反問解說員，孫中山的身高與鞋號，解說員答對身高，但鞋號答不出來，馬則回說「8號」。

馬英九2日晚間在廣州與廣東一把手、中共廣東省委書記黃坤明會面。馬英九強調，避戰和振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任；黃坤明則提到孫中山先生「建國方略」的宏願得以實現。

馬英九昨晚與黃坤明會見時指出，廣東GDP已突破人民幣13兆元（約1.8兆美元），廣東同時也是台商投資 的第二大省，僅次於江蘇，很感謝廣東方面對在粵台商台企的照顧。

他提到，廣東是國父孫中山的家鄉、革命的起點、反清救國的重要基地，每當想到這裡，便愈發感到心頭沉重，「這些歷史，我們都不該遺忘」。

馬英九強調，兩岸共享中國歷史、擁有同樣的語言與文化，去年他在南京中山陵提出「和平奮鬥、振興中華」的主張，追隨國父「和平、奮鬥、救中國」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。

他還說，兩岸的未來在這群年輕人手上，相信雙方多對話、多走動，才是消弭誤會、增進合作的最好方式。

黃坤明提到，馬英九一行昨天到了孫中山先生故居及港珠澳大橋，正好印證和反映了中山先生當年「建國方略」的宏願得以實現。

針對馬英九提及自己1950年在九龍出生，黃坤明則說「這是我想說的，你跟廣東非常有緣分」；他表示，「南嶺之北是你的家鄉，三湘大地算你的籍，然後你出生在九龍，在我們深圳河以南，算你的貫，籍貫都在我們這裡，然後台灣和我們共處在東海」。

馬英九3日預計將前往黃花崗七十二烈士墓拜謁，並將參訪黃埔軍校舊址，以及與廣州中山大學交流，今天傍晚結束廣東行程，從廣州白雲機場起飛，預計晚間8時降落陝西咸陽機場，開始第二個省分行程。