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馬英九訪中如「習仲勛生平巡禮」 學者指習近平可能以家族老友名義見面

記者謝守真／即時報導
圖為前總統馬英九（右）與大陸國家主席習近平（左）2015年在新加坡會面。（路透資料照）
圖為前總統馬英九（右）與大陸國家主席習近平（左）2015年在新加坡會面。（路透資料照）

前總統馬英九2日在深圳展開訪問大陸的第二天行程，並傳出可能於8日在北京與中共總書記習近平會面。，美國大西洋理事會中國研究員宋文笛於臉書發文分析，若從中共黨史來看，馬英九此行恰巧每站都和習近平父親習仲勛生平緊密結合，若是如此便能模糊「正式會晤」和「私人家宴」間的界線，以家族老友見面似乎是「人之常情」。

宋文笛指出，在看了馬英九此趟訪問大陸的行程，而台灣媒體稱其為中華民族文化尋根之旅，可能是側重兩岸角度的說法。他認為，何妨換個角度思考：若以中共黨史的角度看，馬英九的行程恰好是習仲勛的生平巡禮，每一站都和習仲勛生平緊密結合。「不知是否有意為之？」

宋文笛在文中照日期依序點出馬英九行程中地點的特殊意義。他首先指出，馬英九此行首站－深圳，即是習仲勛退休之後的長居地。再來，他表示，1日至3日馬英九所在的廣東省，則是習仲勛於文革結束後，政治復出的第一個工作地點（廣東省委書記等），對於執行鄧小平時代的改革開放方針，具有「火車頭」的示範作用。

隨後，馬英九在結束廣東省行程後，將於4日前往陝西直至7日。對此，宋文笛提到，陝西為習仲勛的老家，同時，也是國共內戰時期的「老巢」，以其身後的安葬地。此外，在文革期間，陝西還是習近平在梁家河插隊七年的地方。

宋文笛最後點出7日至10日馬英九此行的最後一站－北京。他稱，北京為習仲勛的標誌性成績，做為全國人大常委會第一副委員長，並催生1982年中共憲法的地點。

宋文笛分析稱，馬英九這趟大陸訪問行「處處參觀習仲勛的生平了」，等來到最後一站北京時，「習近平以接近 family friend的老朋友規格見面款待致意，好像也是人之常情」。

他稱，如此便能模糊掉「正式會晤」和「私人家宴」之間的性質界線，兩邊都省力。「人家這麼把我已經過世二十多年的父親當一回事，又都大老遠地飛過來我的地盤了，我好意思不請人家吃頓飯、聊幾句嗎？」

此前，路透引述消息人士指出，馬英九此次訪問大陸，將進行為期11日的行程，可能將於下周第二次與習近平會晤，預料兩人將於4月8日在北京見面。

目前，馬英九和大陸官方均未證實會面消息，但三名知悉馬英九行程的消息人士向路透透露，預料兩人將於本月8日在北京見面。2015年11月，馬英九與習近平曾於新加坡會面。

馬英九 習近平 中共

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