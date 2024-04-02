國際客量下修至1000萬人次 交長：陸客來台不見曙光

陸客不登台衝擊觀光業，台灣今年國際旅客目標下修至1000萬人次。（本報資料照片）

交通部長王國材昨日坦言，中國大陸不讓旅客赴台的態度比他預期的還要堅定，「現在還看不到曙光。」陸客缺席衝擊台灣觀光 人次，今年國際旅客目標也因此下修至1000萬人次。

交通部昨日前往立法院交通委員會專題報告並詢。立委關注今年赴台旅客目標人次下修，王國材坦言，先前估計國際觀光客1200萬人次，確實涵蓋陸客，然而大陸禁止開放陸客赴台自由行的情況，「比我的預期還要堅定」。

王國材表示，他已與觀光署長周永暉討論，原估算的陸客200至250萬人次無法到台灣，扣除後約剩950萬人次，他要求至少要恢復至1000萬人次，仍期待兩岸健康有序交往，以及兩岸觀光恢復正常交流。

對於陸客遲遲無法赴台觀光，王國材強調，台灣從去年就拋出善意，陸委會也希望由台灣先開放，但台灣已開放自由行到中國大陸，陸方仍禁止他們的人過來，本來對兩岸交流仍有一些期待，當時才會用1200萬人次估算，涵蓋陸客的200至250萬人次，「現在還看不到曙光」，他表示兩岸交流仍會繼續，期待趕快恢復。

不過王國材也表示，觀光署非常努力，從各國駐外辦事處著手，今年1月至3月外籍觀光客人次達195萬人次，包括元月58萬人次、2月62萬人次、3月75萬人次。

觀光署在今年2月7日突然宣布，旅行業停止招攬前往大陸的旅行團，6月1日後的團體不能出團，當時王國材表示，台灣方面不斷釋出善意，但陸方自今年起片面宣布M503航路、斷交等一系列不友善動作，當時經跨部會討論後，決定3至5月的團仍如期出發，6月後就看對岸有無善意。

立委批評，交通部不到3個月就改口下修目標，難怪被業者稱為「將帥無能，累死三軍」。

國民黨 立委洪孟楷質詢時指出，國際觀光客旅次從1200萬人次，下修至1000萬人次，對業者而言就是減少兩成生意，且陸客團無法登台，中南部旅遊市場的衝擊最大。

王國材坦言，相對自由行旅客，大陸團客因涉及旅行社、飯店業生意，無法登台的影響層面較大；周永暉則透露，為鼓勵遊客赴中南部，已與高鐵合作祭出買一送一等策略。

洪孟楷還提到，不到3個月改口下修目標，使業者直言「將帥無能累死三軍」，當業者都認為不易達到1000萬人次之際，政府是否有更積極作為。王國材重申，台灣已釋出善意，現在球在陸方，國際觀光客目標，仍有信心可達標。

周永暉回答國民黨立委邱若華詢問時回應，不應有數字迷思，不過該有目標管理，扣除陸客登台人次比例，已恢復疫前9成比率，若涵蓋陸客，則恢復疫前7成。他說，台灣的歐美客、東南亞 客已恢復，歐洲客、日本客仍待加強。