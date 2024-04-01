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馬英九參訪深圳大疆公司 台灣總裁羅振華親自接待

特派記者廖士鋒／深圳即時報導
在大疆公司參訪時，馬英九（右2）稍微體驗了直播搖擺的穩定器。（記者廖士鋒／攝影）
在大疆公司參訪時，馬英九（右2）稍微體驗了直播搖擺的穩定器。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九1日下午抵達深圳後，參訪大疆公司，由大疆公司總裁、出生於台灣的羅振華親自接待，現場作陪的還有國台辦副主任潘賢掌、深圳市委常委兼統戰部部長王強等地方官員。

馬英九1日下午先從深圳寶安機場驅車前往大疆公司的展廳，解說員向其介紹大疆目前的產品種類，主要涵蓋無人機、手持式攝影裝備等，馬英九現場還稍稍體驗了一下具有智慧跟隨功能的OM6穩定器，感受直播搖擺。

除了台辦系統官員與地方官員陪同外，生長於台灣、具台大工學學位的大疆總裁羅振華也全程陪同。羅振華曾服務於多家軟體及硬體公司，包括蘋果電腦公司、富士康科技集團和西門子電信，於2015年9月加入DJI 大疆成為運營副總裁，2017年成為大疆創新總裁。

值得一提的是，在參觀期間，馬英九詢問，在俄烏戰爭有大疆無人機被使用，怎麼看待這個事情？而館方解說人員則說，這個他們沒有辦法去管制對方。

馬英九在大疆公司展廳停留的時間約為30分鐘，旋即前往騰訊總部參訪。騰訊總裁馬化騰親自迎接並陪同參訪，隨馬英九到訪的學員則被騰訊公司贈送龍年大禮包。

稍晚，馬英九一行將會抵達五洲賓館，並與大陸國台辦主任宋濤會見。

馬英九（右3）1日下午也前往大陸網路巨頭騰訊參觀。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九（右3）1日下午也前往大陸網路巨頭騰訊參觀。（記者廖士鋒／攝影）

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