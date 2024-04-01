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馬英九訪陸 綠：統戰配角 藍：有助兩岸降溫

台灣新聞組／台北1日電
前總統馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子訪大陸，4月7日抵達北京。（本報資料照片）
前總統馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子訪大陸，4月7日抵達北京。（本報資料照片）

前總統馬英九今訪陸，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，馬願成為統戰大戲最佳男配角，民進黨也是莫可奈何，但再次提醒馬英九不要傳達錯誤訊息，「台灣是台灣，中國是中國」。她說，馬習會若在此時登場，時機和動機都很可議，習近平顯然是把馬英九當作拿來擺脫中國近期爭議形象的棋子和道具。

至於馬英九參訪生產無人機的大疆等公司，吳思瑤認為，台灣在這些產業的進步性和研發能力都非常強大的，馬不需要捨近求遠。

國民黨立委牛煦庭指出，包括騰訊、大疆、比亞迪等公司都是國際知名且富有競爭力的企業，學生能在此行增廣見聞並非壞事，沒必要將這趟訪問的所有行程都「超譯」、泛政治化。

民眾黨立委林國成表示，兩岸關係一定要有人緩和，民進黨政府跟對岸處得不好，接連祭出不友善政策，再繼續執政下去非常危險，反觀馬英九執政8年的兩岸關係不但和緩，還達到友善交流，現在兩岸關係降到冰點，希望能夠帶給對方「台灣還是友善的感覺」，因為依照台灣的選票結構，民進黨不過占4成，有6成民眾對大陸友善。

國民黨立委謝龍介昨出席第11屆海峽兩岸清明文化論壇表示，馬前總統此行對兩岸降溫有莫大的幫助，可以為賴清德的新政府在兩岸之間播下一個善與和平的因子。他並指出，希望賴清德五二○總統就職演說對兩岸關係定調能符合多數人期待。

謝龍介指出，馬英九宣布出訪前一兩天，有幾個民進黨人士開罵，後來就聲音就小了。他認為，馬英九此行對即將開始的賴清德新政府是一個很好的鋪陳，相信民進黨應該也能體會到，馬英九此行對兩岸降溫有莫大的幫助。

謝龍介說，不要把兩岸弄得太緊張，因為從世界局勢來看，兩岸都沒有這樣的本錢。加上兩岸同文同種同血緣，「如果弄到兵戎相見，那是何其殘忍」。

馬英九 民進黨 賴清德

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