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台裔選美皇后熱心公益 盼更多人認識台灣歷史文化

中央社／台北30日電
2024台裔美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）（右）和2023台美小姐宋依珊（MimiQ Soong）（左）利用美國大學春假期間回台參訪，30日在台北舉辦返台媒體見面會，分享參與公益活動心得。（中央社）
2024台裔美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）（右）和2023台美小姐宋依珊（MimiQ Soong）（左）利用美國大學春假期間回台參訪，30日在台北舉辦返台媒體見面會，分享參與公益活動心得。（中央社）

誰說理工女不能參加選美？參加選美的人都很膚淺嗎？回台灣過春假的美國選美皇后張芳瑜和宋依珊30日表示，要讓更多人知道美麗和智慧可以兼具，這趟回台主要是認識台灣歷史和文化，盼返美後能讓更多人認識台灣。

2024台裔美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）和2023台美小姐宋依珊（MimiQ Soong）利用美國大學春假期間回台參訪，30日在台北舉辦返台媒體見面會，兩人此前已拜訪台積電等科技公司，張芳瑜並於25日獲總統蔡英文接見。

大學主修工程的張芳瑜告訴中央社，許多人對選美有刻板印象，認為參加選美的女性只注重外表、沒有內涵，而她身為美國亞洲小姐的重要工作之一，就是要打破這種偏見，讓大家知道美麗和智慧可以兼具。

張芳瑜說，從小家人就強調回饋社會的重要性，因此，小學六年級時她創辦Madhatter Knits公益組織，號召同學及學生為早產兒編織毛帽子，並轉贈醫院的早產兒加護病房；如今，這個組織已走出美國本土，發展成一個國際性的高中及大學社團組織，在台灣也有分會。

今年19歲的宋依珊從小學習芭蕾舞，熱心公益的她2022年參與Dance for Parkinson's計畫，在波士頓的Urbanity Dance公益舞蹈教室擔任志工助教，教導帕金森氏症病患跳舞。

宋依珊告訴中央社，她的學生大多數是70歲以上的長者，與長輩聊天時，得知他們開始學跳舞後，平時還會相約去看演唱會或參加遊行，看見舞蹈帶給學生正能量，讓她很感動。

宋依珊還說，26日參訪一間位於桃園的脊椎損傷復健中心，得知該機構經費有限，馬上就把奶奶給她的過年紅包，全部捐出去。

宋依珊認為，台裔美國人的特質是「堅毅」和「慈悲」，希望能用選美皇后身分，鼓勵更多年輕女性培養這些特質，幫助弱勢。

談及日前接受總統蔡英文接見，張芳瑜開心地說，原以為總統頂多只會見她30分鐘，沒想到卻聊了整整一個半小時；總統把她當成朋友，兩人從台灣國際處境聊到總統的毛小孩。

張芳瑜說，蔡總統盡心盡力保衛國家，是自己最崇拜的偶像之一。

另外，宋依珊表示，台灣是她的家，每次赴台都非常開心，但此行目的不是觀光，而是認識台灣的歷史和文化，希望返美後能夠讓更多人認識台灣。

蔡英文 台積電 觀光

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