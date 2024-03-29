路透：台海軍司令唐華下周起訪美 可望與美海軍軍令部部長會面

路透報導，台灣海軍司令唐華(左)將於下周起訪問美國，除了在夏威夷出席一場軍方典禮，並將赴華府討論如何促進台美海軍合作。圖為唐華陪同蔡英文總統(右)參加兩艘新沱江級護衛艦的交接儀式。(路透)

路透報導，6名知情人士透露，台灣海軍司令唐華將於下周起訪問美國，除了在夏威夷 出席一場軍方典禮，並將赴華府 討論在中國升高對台威脅之際，如何促進台美海軍合作。

6名安全消息人士透露，唐華將訪問美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮。

其中3名消息人士說，唐華預計也會參加4月8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空會議」（Sea-Air-Space conference），與美國海軍軍令部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）的會面也在洽談中。

針對唐華訪美一事，台灣海軍和美國五角大廈都不予置評。台灣高階官員訪美，尤其是軍方，一向低調，官方通常不會證實。

台灣軍方高階官員訪美的前例包括2105年時任海軍司令李喜明訪美，以及去年國防部副部長徐衍璞率團參加在維吉尼亞州 舉行的「美台國防工業會議」。

2名消息人士說，唐華這次訪美是美方「聯合島嶼防衛概念」(Joint Island Defence Concept）行動的一部分，目的是與台、日等盟友協調，在「第一島鏈」內對抗中國軍隊。

一名美國官員透露，美台雙方打算安排唐華與弗蘭切蒂會面，目前尚未敲定。