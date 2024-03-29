我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

台改變第一擊定義 解放軍：勿輕舉妄動

記者廖士鋒／北京29日電
大陸國防部發言人吳謙28日對國軍第一擊定義變更警告民進黨政府不要輕舉妄動。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人吳謙28日對國軍第一擊定義變更警告民進黨政府不要輕舉妄動。（記者廖士鋒／攝影）

國防部長邱國正3月7日曾就「第一擊」作出明確的指示。對此，大陸國防部昨天下午在其例行記者會上回嗆，「哪來的國防部長」，警告民進黨當局不要輕舉妄動，否則自取滅亡。

大陸國防部發言人吳謙昨天在記者會上，面對記者詢問「第一擊」定義以及近來兩岸關係回應表示，台灣是中國的一部分，「我們願爭取和平統一，同時不允許台灣從祖國分裂」，中國人民解放軍全時待戰隨時能戰，將挫敗任何外部勢力干涉，粉碎任何台獨分裂圖謀。

對邱國正日前坦言台海局勢緊張自己睡不好，吳謙說，解放軍打獨促統、枕戈待旦，時刻做好準備的戰鬥姿態，解放軍有著充分戰略定力，並引用中共已故領導人毛澤東詩句，強調「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」。

至於國軍將於4月在金門實彈射擊，吳謙則回應，「台軍任何動向，解放軍盡在掌握，民進黨當局任何挑釁行徑都將以失敗告終」。對大陸海警船進入金門禁限制水域，他重申大陸立場指，廈金海域根本不存在禁止限制水域，大陸海警部門開展常態化執法巡查行動。他並對「二一四撞船事件」指，民進黨當局必須要給大家一個清清楚楚的交代。

對解放軍在台灣周邊活動增多的情況、以及美軍高層再度提到2027年解放軍犯台可能。吳謙強調，演訓活動是正常計畫內安排，旨在增強解放軍能力，有關方面不必大驚小怪，類似演訓活動共軍今後將繼續按計畫開展，同時反對美軍人員在台灣問題上發表不負責任的言論。

解放軍 國防部 民進黨

上一則

7旬婦洗腎 疑日本小林紅麴保健品釀禍 夫泣像在「等死」

下一則

黑白集／7條命殞落 當兵還不能說真話？

延伸閱讀

網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查

網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查
府憲兵自戕案哨表造假 防長：該移送就移送

府憲兵自戕案哨表造假 防長：該移送就移送
黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯

黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯
邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲

邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺