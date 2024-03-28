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陸海事聯合巡航台海西側水域 台軍方：認知戰影響視聽

記者陳宥菘、程嘉文、廖炳棋／台北28日電
隸屬上海海事局東海海巡執法總隊「海巡01」輪，是中國大陸第一艘兼具海事監管和救助功能的大型巡航救助船。（新華社）
隸屬上海海事局東海海巡執法總隊「海巡01」輪，是中國大陸第一艘兼具海事監管和救助功能的大型巡航救助船。（新華社）

中國大陸漁船2月14日在金門海域發生翻覆事件後，中國大陸持續對台施壓。據中新社報導，為進一步維護台灣海峽西側水域海上通航環境和通航秩序，保障水上交通安全形勢穩定和民眾生命財產安全。

福建海事局、東海航海保障中心昨日協同上海海事局在台灣海峽西側水域開展聯合巡航活動，開展中遠海及台灣海峽通航及執法交流，強化訊息共享和協同聯動，促進監管模式和執法機制進一步提升。

對於大陸海事部門再度宣稱在海峽西部發動「聯合巡航」，台軍方官員表示，「如果持續，就是特別」，從北碇海域翻船事件發生一個多月以來，陸方類似的宣稱頗多，但在實際行為上仍展現一定節制，整體看來，對方最直接的目的，還是為了影響視聽的認知戰，而非立刻爆發直接衝突。

針對大陸海事部門在台灣海峽西側水域聯合巡航一事，據海巡署了解，對岸的海事部門只在大陸沿海巡航，並未越過海峽中線，因此無法具體作出回應。

據悉，大陸海事部門在「台灣海峽西側水域聯合巡航」應是首次出現在大陸官方媒體的報導。

此次聯合巡航活動，大陸共出動福建海事局執法船艇「海巡0802」輪、東海航海保障中心「海巡16301」輪與上海海事局「海巡01」輪在廈門港主航道「九折礁」附近水域組成聯合巡航編隊，對台灣海峽西側水域及廈門港主航道、錨地、船舶交匯區、危險品船錨地、重要客渡運航線、橋區等重點水域開展現場巡航巡查。

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