保戰時通訊台建置中低軌衛星 今年上半年可望開通

數位發展部27日宣布，因應戰時、地震天災等情況導致網路全斷，提供重要軍政系統指揮使用的非同步衛星（中、低軌衛星）專有星系，今年上半年可望開通。（本報資料照片）

因應兩岸可能面臨戰爭風險，數位發展部昨宣布，因應戰時、地震天災等情況導致網路全斷，提供重要軍政系統指揮使用的非同步衛星（中、低軌衛星）專有星系，今年上半年可望開通。金融方面，中央銀行總裁楊金龍表示，管制匯出或採取固定匯率 等措施，都不會排除；主計長朱澤民也說，戰時可做預算 轉移，規模約總預算的10%。

戰爭一旦開打，無論是道路、路橋、電力、電信等各種基礎設施都很容易毀於戰火之中，尤其只要基地台無法運作，等於是斷了民眾對外聯繫方式。而俄烏戰爭2022年開打，烏克蘭的慘況能傳遍全世界，靠的就是低軌衛星網路。

為強化台灣通訊關鍵基礎建設，數位部成立時就宣布要建置700個非同步衛星站點，數位部昨天舉行「強化國家通訊網路韌性方案推動成果」記者會，宣布700個非同步衛星站點中，第一期已經完成16個站點的建置，其中有九個站點是中軌衛星站點，其餘是低軌衛星站點。數位部長唐鳳指出，在中軌衛星SES的部分，太平島預計4月開通訊號，低軌衛星OneWeb則預計上半年可以開通。

台灣早有同步衛星通訊系統，也就是所謂的「高軌衛星」，早年建置的高軌衛星網路傳輸容量小、不敷使用，數位部成立後積極布建非同步衛星通訊系統，也就是中、低軌衛星。數位部指出，台灣首個非同步衛星專有星系採用的是國際系統。數位部韌性建設司長鄭明宗說，九個中軌衛星站點，有七個在台灣本島，一個在馬祖，另一個在太平島；太平島過去只有同步衛星，加入中軌衛星之後，網路頻寬可以較過去增加五倍。

為強化戰時金融韌性，央行 、金管會、財政部等也都做過金融兵推演練。立委賴士葆昨天質詢楊金龍，俄烏戰爭時，烏克蘭就採取固定匯率，且對資金管出不管進，央行是否採取相同措施？楊金龍回應，當緊急命令發布後，央行可以建議。匯率是否採固定匯率？央行會視情況而定，是可能性之一，不排除管制資金匯出。

至於政府是否有戰時準備金？朱澤民表示沒有所謂「戰時準備金」，但根據總動員法，每年有預算轉移的應變措施，但金額是國防機密。賴士葆追問下，朱澤民才說大概不到總預算的10%。