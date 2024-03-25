第一次走出台灣 誠品畫廊 進駐北京798藝術區

「鑠：誠品畫廊35周年收藏展」現場。(圖／本報北京傳真)

具有濃厚工業風的紅磚牆，簡約而低調的畫廊大門，「誠品畫廊北京」日前在北京798藝術區正式揭幕。開幕展「鑠：誠品畫廊35周年收藏展」，通過超百件作品，梳理華人 現當代藝術的發展軌跡。這是誠品畫廊首度走出台灣設立的新空間，即將成為一片嶄新的藝術交流場域。

走進展廳，15位元藝術家的作品風格各異，展現出20世紀華人現當代藝術的多樣面貌。「畫布上的詩人」王攀元運用油畫顏料表現東方藝術中深沉悠遠的文人氣質，傳達出濃濃的鄉愁；謝景蘭的創作橫跨繪畫、音樂和舞蹈，筆下勾勒出內心的風景；陳夏雨是具有代表性的近代雕塑家，他的東方女性雕像簡約、渾厚且富有韻律感；熊秉明的作品展現出從半具象至形象化的演變過程，常以水牛、馬、駱駝等寄託故園之思。

作為誠品畫廊來京首秀，「鑠：誠品畫廊35周年收藏展」將分為三個階段展出。第一階段展出的藝術家生於1910年至1950年代，將展出至4月28日。

在第一階段展覽結束後，「誠品畫廊北京」還將分別於5月10日至6月30日、7月12日至9月1日推出第二、第三階段收藏展。從1912年出生的王攀元，到1996年出生的龔寶棱，參展藝術家的年齡跨度超過了一個甲子。展出的展品彰顯著誠品畫廊數十載的文化底蘊與收藏態度，也象徵著畫廊與藝術家的共同成長。

「從2019年，我們就謀畫來北京798藝術區開畫廊，接觸更廣大的世界。」誠品董事長吳旻潔說，誠品畫廊選擇來到北京，不單是對藝術市場的考量，更是因為想要接近北京豐富的藝術家資源。「我們這次的收藏展，絕大多數參展者都是大陸各地的藝術家。誠品畫廊經營當代藝術35年，應該走向更大的舞台，北京就是這座更大的舞台。」

誠品畫廊一直以推動華人現代與當代藝術為目標，持續策劃深具潛力或影響力的華人藝術家展覽。2013年，誠品畫廊啟動「海峽兩岸青年藝術家」計畫，為海峽兩岸的青年藝術家搭建起交流的橋梁。如今，誠品畫廊將以北京作為首次擴點的基地，在此與藝術家交流，持續深耕藝術產業。