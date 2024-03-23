基本法23條生效 交長籲別去香港惹怒觀光業

交通部長王國材22日到立法院備詢。(記者曾吉松／攝影)

香港 立法會通過基本法23條立法「維護國家安全條例」，今起生效。基本法被解讀凡曾批評過中國大陸，皆可能受法律制裁。台國安局長蔡明彥日前示警台灣民眾赴港旅遊風險增。交通部長王國材昨天明示，若真有類似行為，民眾便不要去了。

王國材說，現在旅客除了自由行，還有團客，皆可到香港。相關立法讓民眾要非常小心，會透過陸委會、觀光 署，針對國人赴香港特別提醒。

民進黨立委賴瑞隆昨天質詢香港基本法23條相關議題，行政院長陳建仁答詢，呼籲台灣人民去香港的時候，務必要注意自己安全，一定要確認後再去香港，要特別小心。台灣人民一定要提高警覺並以香港為戒，全民團結一致來抵抗任何威權獨裁國家的制度入侵。

針對王國材的說法，中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁不滿指出，身為交通部長，底下有觀光署要推展觀光，直接告訴台灣民眾不要去（香港） 實在不妥。

蕭博仁指出，觀光署今年要達1200萬人次國際觀光客目標，去年港澳來台旅客占最大宗，其中光是香港就有110萬人次，身為交通部長，直接呼籲民眾不要去（香港），實在不妥，也會影響香港對台灣觀感。

他表示，除了大陸、香港以外，包括泰國、緬甸、馬來西亞等國家，只要曾經謾罵、批評其政府，在當地都有可能被抓，甚至台灣也有反滲透法，無論到哪個國家都有其應遵守的規定，身為政務官、推展觀光的機關，不應該特別去強調這件事。

蕭博仁也說，過去不曾有任何旅行團到大陸因批評其政府被處罰，旅遊業者也不會特別去強調這件事，只會提醒旅客到國外就是遵守當地規定。至於基本法是否影響赴港觀光？他認為，影響不會太大，過去台灣民眾赴港旅遊有九成都是自由行，僅一成是團客。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，雖然大陸、香港有相關法令規定，但旅行業者沒有這麼悲觀。但以官員的角度特別拿出來強調，反而會造成民眾恐慌。若照這個邏輯，現在有幾十萬人在大陸生活也會很危險。政府如果這麼擔心，那就乾脆禁止去大陸或發布旅遊警示。