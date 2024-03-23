新聞評論／戰爭稅非最糟 後續的生命稅才恐怖

外傳政府在金融兵推中傳出戰時會考量籌措戰備資金，被解讀為開徵戰爭稅，國安局長蔡明彥對此表示，政府對於各種緊急狀況都有整備。（本報資料照片）

財政部 長莊翠雲在立法院被問到萬一台海有事，台灣的「金融韌性」如何？她答道，財金部門去年做過「金融兵推」，為籌措戰備資金，可考量增加戰爭稅，但須立法。國安局長蔡明彥被問到此事，則說政府對各種緊急狀況「都有準備」。但行政院發言人隨即嚴正駁斥，稱那只是兵推的「情境推演」，政府並無為籌措軍費擬課戰爭稅之事。經此一描一否認，「戰爭稅」的輪廓反更清晰了。

「戰爭稅」是個極敏感之詞，除象徵戰亂逼近，更意味人民物質和精神的雙重負擔，也難怪行政院要大張旗鼓否認。但行政院公開否認，不代表此事純屬子虛烏有。去年傳出台灣將引進10萬印度移工，政府也矢口否認；但上月台印簽訂《移工合作備忘錄》，證實傳聞不假。事實上，戰爭稅一事由政治敏感度較低的財政部長在立法院說出，反而顯得比較真實可信，至少不似其他政客的遮三掩四。

俄烏戰爭中的交戰雙方，都開徵了戰爭稅。2014年俄國吞併烏克蘭 的克里米亞後，烏克蘭即開始對人民課徵1.5%的戰爭稅，迄今已長達十年。2022年俄烏戰爭開打後，烏國去年增加「軍人免繳」的規定，鼓勵公民參戰；今年起則將戰爭稅提高至4.5%，以支付不斷擴增的軍費開銷。俄國方面，普亭連任後，計畫下半年對高收入公民和企業加稅，依所得分別提高二到五個百分點的稅率。戰爭沒有贏家，領導人在乎的是自己的顏面、權力和榮耀，但雙邊的國民誰不深受其害？

事實上，名曰「戰爭稅」，也可能以更隱諱的形式出現。例如，政府以特別預算 方式編列大筆軍購經費，就能以比較「無痛」的方式拔百姓的毛，同樣達到課徵戰爭稅的目的。又或者，政府利用年度稅收超徵，以整筆方式貼補國防及軍購經費，立法院審查不到經費的用度、流向和細節，同樣能成功偷渡戰爭稅。問題是，一旦戰爭形勢緊繃到一個程度，當社會上的經濟活動無法正常進行，政府的稅收便不敷使用；屆時要再另覓財源，戰爭或備戰也只好拿出來當成課稅的藉口了。有趣的是，連在野黨立委都好心提醒莊翠雲，要籌措戰備基金，最好採取「捐」的名義，不要直呼「戰爭稅」，比較不會引起民眾反感。

台灣今年國防預算高達6000億元台幣（約187.76億美元），創下歷史新高，因為正好遇到軍購付款高峰。但這個數字，比起中國大陸1.5兆人民幣的軍費，也只是小巫見大巫。真正可怕的，其實不是民眾要繳納多少「戰爭稅」足堪應付的問題；可怕的是，百姓付完戰爭稅還要上戰場，那樣的話，人民要納的就是「生命稅」了。

近兩年兩岸關係惡化，年輕人要服更長的兵役，台灣多處紅色海灘要布雷，各個大樓要設避難所，學校要加強戰傷醫護訓練，氣氛詭譎。最近，民進黨更上綱到要防止戰時「傀儡政權」的出現，要擴大鎖定所謂的「在地協力者」，還要增課戰爭稅。這些思維，一波波地推進，果真是不把台灣變成烏克蘭不罷休嗎？

賴清德競選時說，如果他當選總統，相較於另兩人，「兩岸發生戰爭的機會最小」。如今他還沒就任，財政部長已提出課徵「戰爭稅」的兵推，試問，這不是在為開戰作準備是什麼？儘管蔡政府口口聲聲說「備戰才能避戰」，但這話似是而非，把手段和目的混為一談。真正的問題在，當執政者不存有任何「謀求和平」的念頭，這口號只會把國家和人民推向戰爭，這正是蔡政府的現在進行式。