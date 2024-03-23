前英國首相卡麥隆：台灣若遭封鎖 是全球災難

澳洲 廣播公司（ABC）21日刊出英國外交大臣、前首相卡麥隆專訪。他表明，「我們不想看到任何片面改變中國和台灣之間情勢的行動」，「若發生像封鎖的事情，無疑將絕對有災難性影響，不僅台灣、全球經濟也無法倖免」。

22日在澳洲阿得雷德舉行英澳外交、國防二加二會談（AUKMIN），商討俄烏戰爭等廣泛議題，會後聲明強調台海和平穩定重要，鼓勵不以威脅或武力脅迫方式，和平解決兩岸議題，除支持台灣有意義參與國際組織，英澳將持續深化和台灣在經貿、科技的交流。

21日正訪澳的卡麥隆以全球爆發的多場衝突，例如俄羅斯總統普亭下令侵烏、加薩 以哈戰爭及緬甸內戰，以及北京的擴張計畫、尤其與台灣有關的部分為例，示警世界目前處於多年來更危險的境地。他擔憂國際社會進入「戰前」時期，因此亟需彼此長期往來的友好國家密切合作，像英澳，特別是在中國比過去更獨斷專行的背景下。

卡麥隆說，「我們想在能和中國交往的領域彼此往來，像氣候變遷」，但顯然中方的行為在有些面向很具挑戰性，諸如香港與近年來對待澳洲的方式。他還說，澳英美三方安全夥伴關係可在印太對中國野心構成關鍵的嚇阻力。

另據日本 共同社21日報導，日本陸上自衛隊當天在沖繩縣宇流麻市新成立地對艦飛彈連，並在距台灣最近的該縣與那國島部署電戰部隊，這是沖繩首度部署反艦飛彈連，旨在因應潛在的「台灣有事」。